Sahrana je i dalje jedna od aktuelnih tema.

Bura oko daće nakon sahrane poznatog poljoprivrednika iz Bačkog Brestovca Gorana Zjačića (45) na kojoj je bilo oko 500 ljudi iako je, zbog korona virusa, na snazi zabrana okupljanja više od 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom, još se nije smirila, a stanovnici njegovog rodnog mesta, u kome je i sahranjen, ne mogu da veruju da "nekome smeta to što se skupilo puno ljudi na njegovom ispraćaju".

- Zašto mu remetite mir? Pa, čovek se još praktično nije ni ohladio, a dušebrižnici mu ogovaraju porodicu i kažu da su od sahrane napravili cirkus. To je velika sramota šta sve ljudi neće smisliti. Mene iskreno čudi što nije bilo i više ljudi na sahrani i posle na daći. Gorana su svi cenili i poštovali. Ja sam ga lično poznavao i naravno da sam išao da mu odam poslednju poštu bez obzira na, kako je sada to popularno reći, ’’trenutnu epidemiološku situaciju’’ – priča jedan od meštana Bačkog Brestovca.

Mnogima je upravo zbog trenutne epidemiološke situacije zasmetalo to što se nakon sahrane Gorana Zjačića u njegovom dvorištu skupilo par stotina ljudi na daći zanemarujući činjenicu da su prema odluci republičkog kriznog štaba zabranjena okupljanja kojima prisustvuje više od 10 ljudi.

Društvenim mrežama su kružili i detalji poslednjeg ispraćaja poznatog poljoprivrednika - na daći su poslužena 23 praseta, a dron je ispustio crvene latice ruža na grob...

Društvenim mrežama širila se i informacija da je policija Zjačićevoj porodici odobrio dolazak nekoliko stotina ljudi na sahranu, međutim MUP je ovu informaciju nezvanično demantovao.

Komšinica pokojnog Gorana kaže da ne vidi ništa sporno u tom skupu jer su, kako tvrdi, "ispoštovane sve mere zdravstvene zaštite".

- Naše mesto je malo i svako svakoga poznaje, a Gorana su praktično svi znali. Ne samo u našem mestu nego i u okolini. Bio je to jedan veliki domaćin. Znam mu i oca i suprugu i svo troje dece. Velika je to tragedija koja ih je zadesila i nadam se da će uspeti od nje da se oporave. Upravo zato i treba da ih ostavimo na miru. Oni su dali sve od sebe da se sahrana i daća organizuju kako treba i po svim našim običajima. Obezbeđene su maske i dezinfekciona sredstva za sve ali su mnogi i sami poneli svoju zaštitu. Pored toga, kod nas je normalno da se posle ode na daću i da se sa porodicom za utehu ljudi prisete nekih lepih trenutaka vezanih za pokojnika - priča komšinica porodice Zjačić.

Ona dodaje da nije sigurna da li je na daći bilo 500 ljudi, ali na groblju jeste.

- Ne bih baš rekla da nas je bilo 500 kao što se priča. Možda i jeste na groblju ali na daći sumnjam. Sve i da jeste bilo toliko ljudi mislim da to nema nikakve veze. Svako je imao dovoljno mesta, imali smo maske i nije bilo nikakvog cirkusa kako to predstavljaju zli jezici. Bilo je tužno i dostojanstveno. To je sve što mogu da kažem – priča ona.

"20 godina gradio posao, opraštao dugove, bio domaćin"

Jedan prijatelj pokojnog Gorana kaže da je to što mu se dogodilo velika tragedija ne samo za porodicu Zjačić već i za celo selo.

- Goran je bio izuzetno vredan i on je svima nama bio dokaz da vrednim i poštenim radom može da se živi od poljoprivrede. Sećam se kako je skromno krenuo pre 20 godina kada je osnovao firmu ’’Goran – Prom’’. Napornim radom i odricanjem došao je do toga da je u poslednje vreme obrađivao preko 1.000 hektara zemlje i mnogi su od njega zavisili. Taj nema kome nije pomogao. Mnogi su od njega pozajmljivali novac, a on je nekada i opraštao dugove. Čak je i crkvu darivao. Zaista je bio pravi domaćin i pravi prijatelj na koga si se uvek mogao osloniti. I eto, trenutak nepažnje doveo je do velike nesreće. Ne znam ko će sada preuzeti posao. Otac mu je star, suprugu sumnjam da to interesuje, a deca su mu mlada. Šteta bi bilo da sve to propadne i nadam se da će naći neko rešenje – priča prijatelj pokojnog Gorana.

Ističe i da su zlonamerni i neprimereni komentari na društvenim mrežama povodom Goranovog ispraćaja na večni počinak "ujeli za srce" ne samo njegovu porodicu već i sve meštane Bačkog Brestovca koji su, kako kaže, svi "svesni situacije u vezi sa epidemijom" ali da su "morali da odu i odaju poštu" dragom prijatelju, komšiji, rođaku...

Džipom se zakucao u kamion, poginuo na licu mesta

Podsetimo, Goran Zjačić poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u subotu 18. jula na putu između Sombora i Stapara a sahranjen je u utorak 21. jula u Bačkom Brestovcu.

U Policijskoj upravi Sombor kažu da je Zjačić pokušao da pretekne vozilo ispred sebe te da verovatno nije dobro procenio udaljenost od kamiona koji mu je dolazio u susret iz suprotnog smera. Došlo je do čeonog sudara sa kamionom i Zjačić je poginuo na licu mesta.

Iz PU Sombor podsećaju da im nikakav javni skup nije prijavljen uz napomenu da sahrane i daće ne spadaju u vrste okupljanja za koje se uopšte mora tražiti dozvola od policije.

Dodaju i da su zlonamerni komentari na društvenim mrežama da je porodica Zjačić dobila od policije dozvolu da pravi daću u doba epidemije te da su za kontrolu broja okupljenih građana zadužene nadležne inspekcijske službe koje kako saznajemo nisu dobile nikakvu prijavu o kršenju zabrane okupljanja više od 10 ljudi na jednom mestu kako je to propisao republički krizni štab.

Šator u dvorištu, 500 ljudi, dron, posluženje

Sahrani poznatog poljoprivrednika prisustvovalo je oko 500 ljudi uprkos pandemiji korona virusa i ozbiljnim merama koje su na snazi u celoj Srbiji. Da situacija bude još nezgodnija, na imanju nastradalog poljoprivrednika bio je postavljen šator u kom su se održale daće, poslužena su 23 praseta, a grob je nadletao dron iz kog je, u trenutku spuštanja sanduka u zemlju, ispušteno na stotine ružinih latica.

Na društvenim mrežama digla se bura zbog ove sahrane održane usred pandemije korona virusa i uprkos zabrani okupljanja.

"Sahrane maksimum 10 ljudi, a oni tražili od policije da postave za 500...", "Kolektivno ludilo", samo su neki od komentara na ovaj događaj koji je šokirao sve.

- Ne znam koliko je tačno ljudi bilo, ali kažu da su došli sa više od 35 džipova. Mislili smo da će biti i muzike jer ju je on obožavao. Bila su četiri popa, a dron je pustio crvene latice ruža na grob... - opisao je jedan meštanin.