„ŠTA JE OVO?“: Tito je bio potpuno razočaran Jugom (FOTO)

Međutim, kako svedoče ljudi iz bliskog okruženja Maršala, Tito je bio apsolutno razočaran ovim modelom.

Naime, zbog spora sa Amerikom oko prodaje jugoslovenskog vasionskog programa krajem pedesetih godina Jugo je prema planu druga Tita trebao biti njegov adut. Isporukom ovog automobila bi se “peglao” sporni dug od 2,5 milijardi dolara koliko je Tito, nvodno, dobio od Amerikanaca prodavši im nepostojeći vasionski program.

Svedoci tvrde da kada je video Jugo, Tito pitao “šta je ovo” predavši ključeve prototipa svom ađutantu uz reči “ovo nije auto za mene niti sam to očekivao”.

Amerika i Tito su očekivali luksuzni automobil koji je predsednik obećao. Osim toga Tito je više voleo Pulmana pa se u halama Crvene Zastave nije zadržao ni desetak minuta.

Kako bilo, Jugo se rodio. Milioni radnika i seljaka zavoleli su ga itekako. Zapravo, Jugo je sinonim odrastanja i automobilističkog sazrevanja generacija rođenih 60-tih i 70-tih godina.

President Tito with General-Secretary Brezhnev, in the "Crvena Zastava" factory, in Kragujevac, next to a prototype Yugo car, 1977. pic.twitter.com/niQeHNGZYB