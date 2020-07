Produžava se zabrana korišćenja bazena, SPA i velnes centara u Novom Sadu

Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, prati epidemiološko stanje u gradu, a u skladu sa situacijom i svojim nadležnostima, donosiće nove odluke ukoliko se dosadašnje pokažu kao nedovoljno efikasne.

S obzirom na to da je epidemiološka situacija u Novom Sadu i dalje nestabilna, Gradski štab za vanredne situacije je na današnjoj sednici doneo odluku da se produžavaju sve do sada donete mere, a u periodu od 25. do 31. jula 2020. godine produžava se i zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara, kao i zabrana organizovanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija na teritoriji Grada Novog Sada.

Time se još nedelju dana produžavaju mere koje već važe u gradu, kako bi se doprinelo sprečavanju širenja epidemije. Apelujemo na građane da nose maske, da drže odstojanje jedni od drugih i da sačuvaju sebe, tako što će štititi i druge.

Podsećamo da su na teritoriji Grada Novog Sada, a u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19, trenutno na snazi, i sledeće mere:

1. Obavezna upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m na teritoriji Grada Novog Sada.

2. Zabrana organizovanog okupljanja više od 10 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje 1,5m (sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi).

3. Obaveza privrednih subjekata koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

4. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Novog Sada, na period od 6,00 do 21,00 čas.

5. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima koji imaju baštu (u zatvorenom delu objekta do 21,00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 23,00 časa).

6. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market...) i vrše usluge, na period od 6,00 do 21,00 čas (sa izuzetkom apoteka u obavljanju apotekarske delatnosti, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i šalterske prodaje hrane iz objekata koji imaju šalter za šaltersku prodaju hrane, a koji su registrovani za pripremu i posluživanje hrane (ugostiteljski objekti i ketering)).

7. Obaveza svih privrednih subjekata koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (hipermarket, supermarket, mini market...) da pojačano vrše dezinfekciju svih površina, posebno kolica i korpi.

8. Ograničenje broja lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market...), ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, ograničava se broj lica, i to tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

Na ulazu u navedene objekte mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektima

9. Korišćenje kupališta „Štrand“ u Novom Sadu organizovano je na način kojim se obezbeđuje bezbednost korisnika, a koje podrazumeva ograničen broj ljudi i poštovanje mera zaštite.

10. Obavezno korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze na keju u Gradu Novom Sadu, izuzev ukoliko su u pitanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

11. Obaveza utvrđena Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad da ne dozvoli ulaz u vozila javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.

12. Pojačan rad svih javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća naročito u pogledu pranja i dezinfekcije javnih površina u cilju obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Grada Novog Sada.

13. Obavezno merenje telesne temperature prilikom ulaska u objekte javne namene, kao i postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku i dezobarijera ispred ulaza u objekte javne namene.

14. Obavezna upotreba zaštitnih maski za sve posetioce, prodavce i zaposlene u Javnom komunalnom preduzeću „Tržnica“ Novi Sad, na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada.

Kontrolisanje broja prisutnih na pijaci, odnosno vašarištu i po potrebi onemogućavanje daljeg ulaska građana na pijacu, odnosno vašarište do uspostavljanja propisanih mera fizičke distance.

Obezbeđivanje mesta za pranje i dezinfekciju ruku na pijaci i vašarištu.

Onemogućavanje prisustva više od jednog prodavca za tezgom.

Vršenje pojačane dezinfekcije pijačnog prostora i vašarišta.

Obezbeđivanje primene primene svih drugih neophodnih mera u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada.

15. Obaveza pune primene svih preventivnih mera i mera lične zaštite u svim privatnim ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja (merenje telesne temperature zaposlenima, roditeljima i deci, pojačano dezinfikovanje prostorija i dr.)

16. Obaveza Gradske uprave za inspekcijske poslove da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijskih službi vrše nadzor nad primenom navedenih mera iz naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije.