HIT TVIT bira najvažniju objavu nedelje! Kisić Tepavčević: Svi moraju da se ponašaju u skladu sa preporukama kako bi se sprečilo zaražavanje!

U studiju TV Pink ove nedelje su srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i član Kriznog štaba za borbu protiv korone, doktorka Darija Kisić Tepavčević.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink ove nedelje nalaze se Milorad Dodik i Darija Kisić Tepavčević.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Dr Kisić je na početku emisije rekla da, kada je u pitanju kovid-19, on je kako kaže, očigledno promenio naš pogleda na život.

"Borba sa ovom bolešću dugo traje, a pri tom se kraj ne vidi da je blizu", rekla je dr Kisić.

Ona ističe da koliko god da je ovaj virus nepoznanica, znaju kako se sprečava inficiranje. Dodaje da svi moraju da se ponašaju u skladu sa preporukama, kako bi se sprečilo zaražavanje.

"Niko ne treba da se okrivi, ali treba da se zna da je svako odgovoran i za sebe i svoji porodicu. Mi testiramo preko 10 hiljada ljudi svakog dana, pa tako otkrivamo i veliki broj zaražanih ljudi", rekla je dr Kisić.

Kako kaže, ljudi se leče zbog težine kliničke slike, a ne zbog pozitivnog ili negativnog nalaza.

"Niko od nas ne treba da krivi nekoga za svoje postupke. Moramo da preuzmemo u svoje ruke ono što je do nas", rekla je dr Kisić.

PREDLOG BROJ 1 - PETICIJA

Dr Kisić je rekla da ne čita natpise i izjave, ali da je pogodi kada se o kolegama loše priča.

"Kovid nas uči mnogo čemu i to na teži način. Kolege se izuzetno trude, trude se da prilagode i unaprede znanja. Sve te bolnice je trebalo prilagoditi za prijem pacijenata sa infektivnim oboljenjima", rekla je dr Kisić.

Kako kaže, to je jedan izuzetno mukotrpan posao. Dodaje da su redovi za preglede ogromni, kao i da su i doktori i medicinske sestre jako požrtvovani.

"Moramo da budemo udruženi protiv ove bolesti kao što smo bili bezbroj puta do sada", rekla je dr Kisić, i dodala da je određeni broj članova Kriznog štaba bio više puta u javnosti i iznosio podatke kao i da su od početka dostupni medijima i da daju odgovore na sva pitanja.

Ističe da jasno pokazuju koliko su transparentni i otvoreni i sa željom da uspeju zajedno u svemu tome.

"Poznajem neke ljude sa tog spiska, u tome ne vidim ništa spektakularno. Navikli smo da u ovakvim okolnostima diskutujemo i da radimo. Nadam se da jesmo svi udruženi protiv kovida i svaka podrška je dobrodošla. Trudili smo se i trudimo se da svaku odluku obrazložimo, odnosno preporuke koje donosimo", rekla je dr Kisić.

Ona je istakla da su i nakon ukidanja vanrednog stanja preporuke i dalje bile na snazi.

"Kada je u pitanju dinamika popuštanja mera, one su bile u skladu sa tadašnjoj epidemiološkom situacijom", rekla je dr Kisić i dodaje da je došlo do transmisije virusa u širem obliku nego što se očekivalo i to u većini delova sveta.

Kako kaže, ni jedna država ne bi mogla da opstane u takvom stepenu izolacije.

Sve je bilo napravljeno i urađeno kako bi bio maksimalan stepen predostrožnosti, rekla je dr Kisić, komentarišući utakmicu koja se igrala ubrzo po ukidanju vanrednog stanja.

Dodik je rekao je logično očekivati da prvi na udaru budu Vlada i mere bilo koje vlade na svetu.

"Verujem da su članovi Kriznog štaba ljudi koji rade redovno svoje poslove, a koji sada imaju i dodatne obaveze, uključeni su u svakodnevne intervencije", rekao je Dodik, dodavši da političari slušaju šta govori struka ali da je odgovornost kod svakoga pojedinačno.

Kako kaže, svi su se opredelili da se ne reaguje dramatično, da se ljudi ne privode, već da se, dodaje, utiče na svest pojedinca.

"Ako pojedinac nije odgovoran održavaće epidemiološku situaciju lošom", rekao je Dodik.

On je istakao da svim zdravstvenim radnicima treba odati priznanje, radnicima, koji po nekoliko meseci nisu videli ni svoje porodice.

"Ako ne budemo zajedno i ako ovo ne bude proces koji ima sinergiju i svest, ne može pomoći ni jednom pojedincu", rekao je Dodik.

Kako kaže dr Kisić, u Kriznom štabu su ljudi koji imaju iskustva u borbi sa epidemijama. Ona ističe da je ovo specifična situacija, ali da borba sa zaraznim bolestima traje od pamtiveka i trajaće do kraja.

Kisi ćje istakla da je mera karantina za ljude koji dolaze iz inostranstva mera o kojoj se uvek razmišlja.

Ističe da je uvek pogodi kada se najviše priča o nekim stvarima o kojima, kako kaže, nema mesta diskusiji.