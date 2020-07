HIT TVIT I ČETIRI PREDLOGA! Predlog broj 3 "Čije je Trebinje" privukao je najveću pažnju ove nedelje!

U studiju TV Pink ove nedelje bili su srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i član Kriznog štaba za borbu protiv korone, doktorka Darija Kisić Tepavčević.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu. 

Pobednički predlog večeras je predlog broj 3 "Čije je Trebinje".

Dr Kisić je na početku emisije rekla da, kada je u pitanju kovid-19, on je kako kaže, očigledno promenio naš pogleda na život.

"Borba sa ovom bolešću dugo traje, a pri tom se kraj ne vidi da je blizu", rekla je dr Kisić.

Ona ističe da koliko god da je ovaj virus nepoznanica, znaju kako se sprečava inficiranje. Dodaje da svi moraju da se ponašaju u skladu sa preporukama, kako bi se sprečilo zaražavanje.

"Niko ne treba da se okrivi, ali treba da se zna da je svako odgovoran i za sebe i svoji porodicu. Mi testiramo preko 10 hiljada ljudi svakog dana, pa tako otkrivamo i veliki broj zaražanih ljudi", rekla je dr Kisić.

Kako kaže, ljudi se leče zbog težine kliničke slike, a ne zbog pozitivnog ili negativnog nalaza.

"Niko od nas ne treba da krivi nekoga za svoje postupke. Moramo da preuzmemo u svoje ruke ono što je do nas", rekla je dr Kisić.

PREDLOG BROJ 1 - PETICIJA

Dr Kisić je rekla da ne čita natpise i izjave, ali da je pogodi kada se o kolegama loše priča.

"Kovid nas uči mnogo čemu i to na teži način. Kolege se izuzetno trude, trude se da prilagode i unaprede znanja. Sve te bolnice je trebalo prilagoditi za prijem pacijenata sa infektivnim oboljenjima", rekla je dr Kisić.

Kako kaže, to je jedan izuzetno mukotrpan posao. Dodaje da su redovi za preglede ogromni, kao i da su i doktori i medicinske sestre jako požrtvovani.

"Moramo da budemo udruženi protiv ove bolesti kao što smo bili bezbroj puta do sada", rekla je dr Kisić, i dodala da je određeni broj članova Kriznog štaba bio više puta u javnosti i iznosio podatke kao i da su od početka dostupni medijima i da daju odgovore na sva pitanja.

Ističe da jasno pokazuju koliko su transparentni i otvoreni i sa željom da uspeju zajedno u svemu tome.

"Poznajem neke ljude sa tog spiska, u tome ne vidim ništa spektakularno. Navikli smo da u ovakvim okolnostima diskutujemo i da radimo. Nadam se da jesmo svi udruženi protiv kovida i svaka podrška je dobrodošla. Trudili smo se i trudimo se da svaku odluku obrazložimo, odnosno preporuke koje donosimo", rekla je dr Kisić.

Ona je istakla da su i nakon ukidanja vanrednog stanja preporuke i dalje bile na snazi.

"Kada je u pitanju dinamika popuštanja mera, one su bile u skladu sa tadašnjoj epidemiološkom situacijom", rekla je dr Kisić i dodaje da je došlo do transmisije virusa u širem obliku nego što se očekivalo i to u većini delova sveta.

Kako kaže, ni jedna država ne bi mogla da opstane u takvom stepenu izolacije.

Sve je bilo napravljeno i urađeno kako bi bio maksimalan stepen predostrožnosti, rekla je dr Kisić, komentarišući utakmicu koja se igrala ubrzo po ukidanju vanrednog stanja.

Dodik je rekao je logično očekivati da prvi na udaru budu Vlada i mere bilo koje vlade na svetu.

"Verujem da su članovi Kriznog štaba ljudi koji rade redovno svoje poslove, a koji sada imaju i dodatne obaveze, uključeni su u svakodnevne intervencije", rekao je Dodik, dodavši da političari slušaju šta govori struka ali da je odgovornost kod svakoga pojedinačno.

Kako kaže, svi su se opredelili da se ne reaguje dramatično, da se ljudi ne privode, već da se, dodaje, utiče na svest pojedinca.

"Ako pojedinac nije odgovoran održavaće epidemiološku situaciju lošom", rekao je Dodik.

On je istakao da svim zdravstvenim radnicima treba odati priznanje, radnicima, koji po nekoliko meseci nisu videli ni svoje porodice.

"Ako ne budemo zajedno i ako ovo ne bude proces koji ima sinergiju i svest, ne može pomoći ni jednom pojedincu", rekao je Dodik.

Kako kaže dr Kisić, u Kriznom štabu su ljudi koji imaju iskustva u borbi sa epidemijama. Ona ističe da je ovo specifična situacija, ali da borba sa zaraznim bolestima traje od pamtiveka i trajaće do kraja.

Kisić je istakla da je mera karantina za ljude koji dolaze iz inostranstva mera o kojoj se uvek razmišlja.

Ističe da je uvek pogodi kada se najviše priča o nekim stvarima o kojima, kako kaže, nema mesta diskusiji.

PREDLOG BROJ 2 - MAPA BEZ KOSOVA

Dodik je rekao da je očigledno da političari koriste likove kao što je Dua Lipa kako bi se narodu dodvoravali.

On je istakao da Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova, dodaje da nema načina na koji bi neko od aktuelne generacije političara otišao negde i potpisao dokument o nezavisnosti KiM.

"Što se tiče Saveta bezbednosti, ni Rusija ni Kina ne bi to takođe dozvolili, a svaka iz svoj razloga", rekao je Dodik.

"Nama je važno da vidimo kako svet posmatra tu priču. Kada u Republici Srpskoj tražimo poštovanje samo ustavnih prava, mi postajemo veći krivci za duboku državu od njih, koje podržavaju i naoružavaju", rekao je Dodik.

Kako kaže, Kosovo u njihovoj ideju podržavaju velike države, a RS u ideju odvajanja ne podržava niko.

"Ako neko dođe u poziciju da bez volje Srbije proglasi nezavisnim, zašto se na nas ne bi primenjivala ista pravila", rekao je Dodik.

On ističe da su spremni da razgovaraju o pravima i istoriji, ali mora da se uvaži Srbija. Takođe, dodaje da mu se čini da položaj Srbije po tom pitanju nikada nije bio jači.

"Vučić je doveo Srbiju u poziciju da stoji najbolje ikada po tom pitanju", rekao je Dodik.

Dr Kisić je istakla da su umetnici uvek bili ti koji su spajali nespojivo, kao i da je ovde očigledno na delu pokušaj politizacije.

PREDLOG BROJ 3 - ČIJE JE TREBINJE

Komentarišući kritike povodom nedavne izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je Trebinje "najlepši srpski grad", Dodik je rekao da taj grad "jeste i da će ostati srpski grad".

-Za 500 godina oni su samo uspeli da naprave jedan mostić - rekao je Dodik, dodajući da je ovo veštačka tema koja je nametnuta jer nisu imali šta drugo Vučiću da prigovore.

-Trebinje treba da bude široko i otvoreno za sve nacionalnosti... ali su 95 odsto stanovnici Trebinja Srbi. Muslimani su napravili tu priču kako Vučić nema pravo da komentariše - rekao je Dodik.

On je ocenio i da je od ekonomske pomoći i izgradnje aerodroma u tom kraju, koje je najavio Vučić, važniji "osećaj običnih judi da je Srbija tu", kao i da su predstavnici Hrvata i Bošnjaka protiv tih projekata zato što bi to značilo "ekonomsko jačanje tog kraja".

Kako naglašava, svi projekti RS su važni sa Srbijom.

-Važan je projekat auto-puta, aerodroma, vrtića, škola - istakao je on.

Dodaje i da je njemu jako važno, da je prva reč koju svi hoće da stave kada se naziva neka institucija čiju je izgradnju pomogla Srbija,upravo "Srbija".

Naglašava da će Trebinje uvek ostati srpski grad, koji će biti otvoren za sve.

Kisić Tepavčević ističe da je ova tema za nju veoma emotivna.

-Mirise detinjstva i rane mladosti nosim iz tih krajeva - istakla je Kisić TEpavčević, dodajući da je jako važan taj nacionalni identitet.

-Što se Trebinja tiče i delova zemlje koji pripadaju Bosni ti ljudi tamo su pretrpeli težak period, ali ako pogledamo u prošlost mnogobrojni pokazatelji ukazuju na srpske korene na tom pondeblju - istakla je ona.

Dodik naglašava da će biti aerodroma kod Trebinja.

-Ovde se radi o tome da svi gradovi koji su u tom delu budu komunikacijski otvoreniji - kaže Dodik.

Naglašava, da je bitno da se vidi razvojni aspekt.

-Trebinje je poslednjih godina oživelo kao turistički grad - rekao je on.

-Nadležnost za izgradnju tih vrsta objekata je u Republici Srpskoj i moja matična država je Srbija - rekao je Dodik, dodajući da su Bošnjaci osetili da će sa izgradnjom aerodroma taj deo prosperirati, pa su se zato pobudnili.

Dodik je rekao i da je ostanak RS u BiH "najpogrešnija odluka međunarodne zajednice u poslednje vreme", i da veruje da taj entitet neće ostati deo te države.

Ocenjuje da se u regionu "rat nastavlja političkim sredstvima" u mnogim aspektima i naglašava da je međunarodna zajednica odluke u BiH donosila na osnovu "lažnih predstava i stereotipa" o srpskom narodu.

PREDLOG BROJ 4 - MOLITVA ZA AJA SOFIJU

4. Molitva u Aja Sofiji pic.twitter.com/sAjoLDoJaO — Hit Tvit (@hit_tvit) 26. јул 2020.

Kisić Tepavčević zapitala se da ne zna da li postoji neko ko je otišao u Istanbul a da nije posetio Aja Sofiju.

-Istorija ovog zdanja je duža od 1.500 godina i zbunjuje i zabrinjava što jedan muzej dobija versku namenu u 21. veku i ne vidi se podloga i opravdanje. Vidimo i velike reakcije u svetu - rekla je ona, dodajući da je hrišćanski deo sveta posebno osetljiv na ovkve stvari.

Dodik je rekao da nije ovakvo nešto očekivao i da je jako tužan zbog toga.

-Mislim da se tu radi u borbi za uticaj u islamskom svetu - rekao je Dodik i dodao da svi pretenduju da budu vođe islamskog sveta.

Turska ako želi u EU, onda mora da prihvati evrospka pravila - naglašava on i podsetio da su sve velike zemlje ovo osudile.

Glasovi gledalaca:

Božana iz Zrenjanina je glasala za predlog broj 3

Sonja Pešić iz Prokuplja je glasala za predlog broj 3 pozdravljajući Dodika koji je napravio doček za predsednika Srbije u RS.

Milena iz Kragujevca je glasala za predlog broj 3 i zahvalila se Dodiku što je uvek uz Srbiju i srpski narod.

Kisić Tepavčević je glasala za predlog broj 3, jer kako kaže da uključuje i lični i emotivni doživljaj.

Dodik je takođe glasao za predlog broj 3, jer je to veoma važna priča.