STIŽE NAM PAKAO IZ AFRIKE! Posle nevremena u Srbiju stižu možda i najtopliji dani ovog leta sa TROPSKIM TEMPERATURAMA

-Još je danas moguća pojava lokalnih pljuskova, najverovatnije bez opasnosti od nepogoda. Od sutra uticaj anticiklona uz strujanje toplog vazduha iz Afrike - najavio je na svom Fejsbuk profilu profesor geografije iz Novog Sad i zaljubljenik u meteorologiju Marko Čubrilo.

- Nema potrebe za panikom, u pitanju je normalan letnji, topao talas, uz maksimume uglavnom do 33 stepena, a ponegde, i to najčešće na jugu regiona i do 36 stepeni - objasnio je Čubrilo, uz napomenu da nas od noći između srede i četvrtka očekuje naoblačenje i malo zahlađenje.

Da je pred nama jedan od najtoplijih delova leta svedoči i prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura u Beogradu, barem do naredne subote, neće u najtoplijem delu dana padati ispod 30 stepeni, a u sredu će živa u termometru otići i do 35. podeoka.

-U sredu i četvrtak u Srbiji veoma toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta od 33 do 35 stepeni - stoji u najavi RHMZ.

Tako ćemo posle današnjeg žuto-narandžastog (zavisno od dela zemlje) meteoalarma zbog jakog nevremena, od utorka imati isto takvu "uzbunu", ali zbog visokih temperatura koje mogu da donesu nove probleme za građane pošto ovog leta baš i nismo navikli na takve vrućine.

Posebnu opasnost predstavljaće i visok nivo UV zračenja pošto se očekuju visoke i vrlo visoke vrednosti.