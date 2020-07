Tabaković: NBS će čuvati kurs i uslove za ulaganje

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je da može da obeća da će se NBS maksimalno potruditi da kurs dinara ostane stabilan i da se Srbija sačuva kao destinacija u koju je poželjno ulagati i investirati.

Tabaković je, u emisiji Oko ekonomije na RTS , rekla da su u januaru bili sezonski pritisci na kurs vezani za nabavku energenata, ali da je izazov bila pandemija i strah koji blokira ljude od investiranja. Dodala je da je preko okeana vladala panika i da su se javljali investitori koji su postavljali pitanja o kursu, ali su i poceli da povlače novac da bi videli da li će to uticati na kurs.

Istakla je da se pritisak na kurs u martu i aprilu morao braniti rezervama, i da je od početka godine do danas potrošeno milijardu i 200 miliona evra da bi kurs bio relativno stabilan.

Objasnila je da NBS ima rezerve i uporedila situaciju sa Hrvatskom, koja je samo za dva meseca potrošila dve i po milijarde evra da bi sacuvala vrednost svoje valute. Navela je da rezerve Srbije i danas iznose više od 11 milijardi. Tabakovic je rekla da neki na pocetku pandemije nisu verovali da će kurs dinara ostati stabilan, iako su znali da postoje odbrambeni mehanizmi i stvorene rezerve.

Guvernerka je rekla da je u vreme kada nije bilo nijednog leta, sa jednom od prijateljskih zemalja obezbedeno 500 miliona evra keža, da se ne bi desilo da neko dođe na šalter banke i da ne može da podinge novac koji je uložen. Dodala je i da je obezbedeno još 300 miliona za svaki slucaj, jer se ne zna šta ce se dešavati. Podseca i da je referentna kamatna stopa tri puta snižavana i da ona sada iznosi 1,25 odsto, što se direktno prenelo na kamate na tržištu novca i na dinarske kredite koje gradani koriste.

Govoreći o moratorijumu na kredite, guvernerka je rekla da se trudi da se građanima pruži mogucnost, a na njima je da izaberu ono što im najviše odgovara.

Kaže i da ne može da poveruje u to da su bankari nespremni jer je postojala fantasticna saradnja sa njima u vreme kada je penzija trebalo da stigne do svakog penzionera, kada je postojala zabrana izlaska. Ukazala je i da je postojao veliki odziv građana kada je reč o prethodnom moratorijumu i da banci treba da se obrati samo onaj ko ne želi da prihvati moratorijum, i to na način koji je proverljiv.