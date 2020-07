NOVA STUDIJA OTKRILA: Evo kada pozitivne osobe VIŠE NISU ZARAZNE! Iz karantina mogu već posle 10 dana, ali to ne važi za sve

Prema novim američkim preporukama, pacijenti bez simptoma ili sa blagim simptomima kovida 19 mogu da napuste izolaciju već nakon 10 dana bez kontrolnog pregleda. To se, međutim, ne odnosi na one koji su u karantinu, kao ni na teško obolele pacijente.

Osobe koje imaju blagu do umerenu kliničku sliku kovida 19 mogu da prekinu izolaciju nakon 10 dana od prvih uočenih simptoma, bez potvrde o negativnom nalazu PCR testa – nove su preporuke američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Prema njihovom mišljenju, 10 dana je optimalno vreme za osobe koje su stekle imunitet i one nakon toga više nisu zarazne.

To znači da ovi ljudi izolaciju mogu da prekinu deset dana nakon što nisu imali temperaturu najmanje jedan dan, a drugi simptomi su se poboljšali. Ipak, treba imati na umu da se temperatura snižava prilikom uzimanja lekova, te se preporuka odnosi samo na one kod kojih su simptomi prirodno nestali.

Ova preporuka odnosi se i na asimptomatske slučajeve, koji treba da budu u izolaciji 10 dana od prvog pozitivnog PCR nalaza, pod uslovom da im se nisu javljali sporadični simptomi virusa. Kako kažu američki stručnjaci, to je ono što su uvideli u praksi, a mnogi tamošnji lekari već mesecima smatraju da je obavezna potvrda negativnog testa pre izlaska iz izolacije nepraktično rešenje.

To se razlikuje od onog što je američki CDC preporučivao u aprilu - tada je prag bio sedam dana za prekid izolacije. Takođe, prethodni prag bez groznice bio je 72 sata, umesto sadašnjih 24. Oni ipak sugerišu i da nakon završetka izolacije treba da se održava socijalna distanca.

Međutim, ove preporuke ne odnose se na osobe koje imaju teže oblike kovida, kao ni na one koji su u karantinu. CDC preporučuje da oni sa teškom do kritičnom kliničkom slikom ili s vrlo slabim imunološkim sistemom ostanu izolovani najmanje 20 dana nakon pojave simptoma. Razlog je jer se smatra da bi oni mogli ostati zarazni duže od 10 dana. Naravno, pacijenti sa teškom kliničkom slikom su zbrinuti u bolnici.

Kada je reč o karantinu, propisuje se osobama za koje postoji sumnja da su bili izloženi virusu. CDC preporučuje da karantin i dalje traje najmanje 14 dana da se ne bi eventualno širio virus. Naime, period inkubacije (vreme između dolaska u kontakt sa virusom do pojave prvih simptoma) na osnovu dosadašnjih studija može trajati od dva do 14 dana, te se zbog toga preporučuje da osobe ostanu 14 dana u karantinu.

Takođe, CDC je preporučio da zaraženi zdravstveni radnici ostanu izolovani dok ne dobiju negativan nalaz PCR testa.

Američke studije su pokazale da pacijent i posle izvesnog vremena može imati pozitivan test, ali da nema dokaza o "replikaciji" virusa u gornjim disajnim putevima. Odnosno, osoba nema virus koji je u stanju da se reprodukuje i da na taj način zarazi nekoga.

Naime, RNK virusa se može naći u uzorcima gornjih disajnih puteva čak tri meseca nakon prvih primećenih simptome. Još nije jasno šta znači pronalazak takve RNK bez otkrivanja kompetentnog virusa za repliku - da li predstavlja fragmente virusa, oslabljenu verziju virusa, inaktivirani virus, virus skrivanja ili pak nešto drugo.

Ove smernice CDC-a zasnivaju se na studijama koje pokazuju da šanse da se pronađu virusi kompatibilni sa replikacijom u uzorcima respiratornog trakta stalno opadaju s vremenom nakon pojave simptoma. Drugim rečima, zaraznost može opadati svakog dana kada imate simptome. U ovim istraživanjima istraživači nisu uspeli da pronađu virus koji može da se replicira kod pacijenata sa blagim do umerenim simptomima nakon što prođe 10 dana od njihovog pojavljivanja.

S druge strane, srpski epidemiolog Mijomir Pelemiš rekao je pre nekoliko dana da ne postoji stopostotna sigurnost da neko neće biti zarazan i kada nakon infekcije postane negativan.

- Čak i kad čovek preleži bolest, ne zna se sigurno koliko je još zarazan. Nijedan test još sigurno ne dokazuje stopostotno odsustvo virusa. Teoretski je moguće. Ja bar znam nekoliko bolesnika koji su bili zaraženi, a posle 15 dana su imali negativan test i 17. dana dobili su bolest. To će morati i dalje da se ispituje. Prosečna inkubacija je 14 dana, prvi simptomi infekcije mogu da se pojave za četiri, sedam, 10 ili 12 dana. Sve je to individualno. Ono što treba ljudi da shvate, bolesnici su zarazni u inkubaciji i zarazni su bez obzira na to što nemaju simptome - napominje Pelemiš.

Čekanac: Kontrolni pregledi stvaraju bespotrebne gužve

Epidemiolog i koordinator kriznog štaba u Kraljevu prof. dr Radovan Čekanac, smatra da više nije racionalno raditi kontrolne preglede 14 dana nakon prvog testiranja, jer je tada 25 do 30 odsto njih još pozitivno, a stvaraju se bespotrebne gužve i redovi ispred ambulante.

- Da se ja pitam, dve nedelje posle pozitivnog rezultata ne bih ponovo testirao pacijente, već bih uradio kliničku kontrolu. Naročito kad su u pitanju lakši pacijenti, oni koji se nalaze kod kuće u samoizolaciji. Ako je njihovo kliničko stanje dobro, naložio bih i dalje sve mere opreza jer i negativan rezultat može da da lažnu sigurnost. Jer mi imamo i slučajeve da su i posle negativnog testa, neki posle par nedelja ispoljili težu kliničku sliku, ali je takvih osoba mali broj - upozorio je prof. dr Čekanac.