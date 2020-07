Obeležen Dan sanitetske službe, Vulin: O vama će se govoriti kao o legendarnim komandantima koji su u najtežim trenucima bili uz svoj narod (FOTO)

Dan sanitetske službe Vojske Srbije obeležen je danas u krugu Vojnomedicinskog centra “Karaburma” u prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina, načelnika Uprave za vojno zdravstvo general-majora dr Uglješe Jovičića, načelnika i upravnika vojnozdravstvenih ustanova i privremenih kovid bolnica.

U ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je praznik pripadnicima vojnog saniteta poručivši da im čestita dan kada se sećaju onih koji su bili pre njih, ali i dan kada se upisuju u sećanje onih koji će tek koračati iza njih.

- Doći će vreme kada će se o vama govoriti kao legendarnim komandantima koji su u najtežim trenucima bili uz svoj narod, koji su bili tamo gde je bilo teško, koji su žrtvovali sebe, svoje zdravlje, svoje porodice, koji nisu pitali ni gde ni zašto, već samo kada, ne pitajući ni kako. Doći će vreme, možda je već došlo vreme, kada će se o vama pisati, snimati, govoriti, kao što ste vi nekada čitali o ljudima koji su bili pre vas, kada će vaša imena odzvanjati ehom legende, boraca, onih na koje bi neki budući vojni lekari želeli da se ugledaju i želeli da liče.U ovakvim vremenima se postaje ličnost koju narod pamti - rekao je ministar Vulin.

- Ostali smo dužni vojnom saniteta u obeležavanju 1999. godine, u obeležavanju vaše uloge u odbrani od NATO agresije i u građanskim ratovima na prostoru SFRJ, gde ste branili srpski narod i taj dug moramo da vam vratimo. Taj dug vam vraćamo položajem u vojsci, boljim i višim zaradama, boljim uslovima rada, ali taj dug moramo da vam vratimo i poštovanjem i knjigom i filmom i sećanjem koje ste izborili i koje ste zaslužili - poručio je ministar odbrane.

Vremena ratova i strašnih sukoba su za nama i neka se nikada ne vrate, poručuje ministar Vulin i podseća da sećanje na vojni sanitet ne sme da nestane jer je samo tokom građanskih ratova i NATO agresije Vojnomedicinska akademija zbrinula 28.000 ljudi.

- Da se samo to uradili bilo bi mnogo. Ali niste uradili samo to, 90 posto svih koji su došli do našeg lekara, do prve tačke našeg saniteta, preteklo je uprkos ranama. Da ste samo to uradili, bilo bi mnogo i bilo bi vredno sećanja, a koliko ste ljudi izlečili u borbi sa kovidom, koliko ste zaštitili, kojom brzinom ste podigli bolnice i kojom brzinom ste promenili sve ono što ste do sada znali i radili da biste pomogli ljudima od nove i nepoznate patnje. Da ste samo to uradili bilo bi dovoljno za zahvalnost i za sećanje - naglasio je ministar odbrane.

Načelnik Uprave za vojno zdravstvo general-majora dr Uglješa Jovičić rekao je da je priča o vojnom sanitetu duga, sadržajna i bogata značajnim datumima i događajima.

- Kažu da se godine i život sam, ne mere po danima, već po delima. Mnogo se dana i megdana slilo u ovih 181 godinu, mnogo ličnosti, sjajnih stručnih i ljudskih veličina koje su svojim radom trasirale puteve našeg razvoja i nezadrživog kretanja uvek sa svetom, uprkos izazovima turbulentne i neretko surove balkanske stvarnosti.

Osvrnuvši se na period između obeležavanja prošlogodišnjeg jubileja i današnjeg praznika, general Jovičić je rekao da se nije moglo naslutiti da ćemo se svi, ponovo kao nekada, zajedničkim snagama boriti protiv nevidljivog neprijatelja – pandemije virusa SARS-Cov-2, protiv čega se bori ceo svet.

- Pred vojni sanitet se postavljaju novi izazovi i nove ideje. Dolazi do izražaja besprekorna agilnost svih u sitemu, zarad zajedničkog cilja, a to je očuvanje ljudskog života iznad svega – istakao je general Jovičić, dodavši da je organizovanim pristupom i timskim radom povećan stepen kreativne motivacije, otvoreni novi razvojni horizonti i ostvareni rezultati za koje kaže da se već sada mogu svrstati u istorijske.

Na današnjem događaju saopštene su i stimulativne mere za zaposlene u vojnom zdravstvu koji su se posebno istakli u radu.

Savremena sanitetska služba temelji se na tradiciju dugoj 181 godinu, započetoj 30. jula 1839. godine kada je ukazom postavljen prvi štabni doktor, što ujedno predstavlja i prvi zvaničan dokument o radu vojne sanitetske službe.

Pored konstantnog staranja o zdravstvenoj zaštiti pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pripadnici vojnog saniteta učestvuju i u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, kao i na polju međunarodne vojne saradnje u oblasti vojnog zdravstva, koja je veoma intenzivna i razvijena.