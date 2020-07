Dr Udovičić objasnio kako izgleda postupak kada pacijent dođe na RESPIRATOR: Ako je teža klinička slika, 15 LITARA KISEONIKA NIJE DOVOLJNO

Kada se pacijent intubira, šanse da preživi su minimalne, rekao je danas na pukovnik Ivo Udovičić, komandant vojne bolnice Karaburma.

- Neko ko ima blažu kliničku sliku, ne zahteva kiseoničku potporu, njemu možete dati obične maske, koje ste videli u bolnicama. Ako nekome date te maske onda možete da dobijete do 15 litara. Tako regulišete protok kiseonika. Ako imate težu sliku, tih 15 litara nisu dovoljni.Ako nemamo respirator da tog pacijenta stavimo on može da strada. - rekao je dr Udovičić.

Kako je rekao, sledeći korak je da tog pacijenta stavimo u respiratorni centar da bi dobio podršku respiratora.

- Kakvu? To odlučuju nadležni. Najlakši oblik je kada imate veliki protok kiseonika, to već ide preko 60-70 litara i stopostotni kiseonik. Ako ni to nije dovoljno, mi se odlučujemo za neinvanzivnu ventilaciju sa ful fejs maskama. U italijanskim bolnicama su to najviše koristili, ali se nije pokazalo baš efikasno. Ono što je sada efikasno i sa čime mi imamo iskustva, najefikasnije su ful fejs maske. Dakle, celo lice prekrijete sa tom maskom, ima jedan deo koji se spoji sa respiratorom. I šta sad respirator radi? On pomaže pacijentu, on i dalje diše, ali ako ga odvojite od respiratora on će umreti. Morate da podesite respiratore, date podršku u udisaju, date pozitivan pritisak pod maskom koja dovoljno dobro dihtuje da vazduh ne može da curi napolje. Mi određujemo koji pozitivan pritisak aparat daje, da li će biti 5 ili 10 ili 15 određujemo u odnosu na kliničku sliku kao i količinu kiseonikakoji može biti od 25, 30 pa do 100 odsto. Kad stavimo pacijenta na neinvanzivnu ventilaciju on ima sto stepeni i možete da napravite kombinacije kakve hoćete - kazao je pukovnik Ivo Udovičić i dodao da je poslednji stepenik kada se pacijent intubira i tada su mu šanse da preživi minimalne što je dokazano i u svetu.

Prethodno, pukovnik Udovičić rekao je da u bolnici na čijem je on čelu, vojna bolnica Karaburma, više pacijenta se otpušta nego što se prima.

- Danas imamo 85 pacijenata, 12 je na intenzivnoj nezi i njihovo stanje je kritično - rekao je Udovičić.

Podsećamo, u poslednja 24 sata na virus korona testirano je 8.804 osoba, pozitivna je 321, a preminulo je sedam osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 150 osoba.