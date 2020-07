Ministar prosvete, Mladen Šarčević, potvrdio je za Pink da će početak predstojeće školske godine zavisiti od epidemiološke situacije sa koronavirusom u Srbiji.

- Polazimo od mnogih predpostavki. Imali smo dva epidemilološka ciklusa i naučili smo svi šta nam je činiti dok ne dođe vakcina - rekao je Šarčević.

Ministar je naveo kako je rad na pronalaženju efikasne vakcine svetla tačka celom svetu u ovoj situaciji.

- U prvom piku smo se oslonili na nastavu na daljinu jer je tada bilo vanredno stanje. Tada smo imali situaciju da jedan od roditelja dece do 12 godina mora da bude u kući sa detetom - rekao je on i dodao da se u celoj Evropi daje prednost deci od prvog do četvrtog razreda.

Šarčević je ukazao na to da se sprema nekoliko modela kako će nastava izgledati.

- Spremili smo nekoliko modela koje ćemo početkom nedelje predstaviti medicinskom delu Kriznog štaba. Modele smo radili na osnovu preporuka koje smo do sada dobili - rekao je Šarčević.

Ministar je podsetio na to da je Srbija, kada je krneula nastava daljinu, u kratkom roku obezbedila i nastavne programe na daljinu i za više razrede osnovne škole, kao i za srednje škole i fakultete.

- To se pokazao kao jedan vrlo uspešan modle prema okolnostim i resursima sa kojima smo raspolagali. Naučili smo da možemo da imamo onlajn nastavu - kaže Šarčević.

Ministar je rekao kako je uz konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić dogovoreno da se uz praćenje epidemiološke situacije prave modeli kako će izgledati nastava u narednoj školskoj godini.

- Ako uđemo u neku zaravnjenu krivu epidemije onda imamo pretpostavku da možemo da u ustanovam napravimo organizaciju rada o kojoj sam govorio. Cilj je da deca budu bezbedna, da se standardi školskog prostora poštuju. Učenici i nastavno osoblje nosiće maske u školi - naveo je ministar i dodao kako će se vršiti svakodnevna dezinfekcija ustanova po završetku smena, kao i da će deca dolaziti u školu da odgovaraju dok će nastavu u školi pohađati niži razredi, dok će viši iamti opciju praćena nastave od kuće ili da dolaze.