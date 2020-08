Dr Kon: Opadanje broja obolelih će TRAJATI DUŽE NEGO U PRVOM UDARU! Odlazak na kupalište je stvar lične odgovornosti

Situacija sa virusom korona daleko je od povoljne, ali da treba biti realan, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon, uz opasku da novi virus definitivno nije sezonski.

Takođe, kako dodaje, polazak dece u školu je veoma bitan momenat.

- Uspeli smo da zaravnimo krivu merama kojima raspolažemo. Ono što treba da naglasimo je da se prvi put sprovode ovakve mere, samo u vidu zaštitnih maski. Maske jesu dovoljna mera, ali opadanje broja obolelih ide polako i to će trajati duže nego u prvom udaru. Stalno ćemo imati ovakve situacije, da broj obolelih opada, ali sve zavisi od ponašanja građana - rekao je Kon.

On je istakao da se u Ministarstvu prosvete razmatra kako će izgledati školska godina - da li će se časovi odvijati u obrazovnim ustanovama ili onlajn.

- Mora da dođe do razređenja u učionicama. Prvaci ne mogu da se socijalizuju drugačije nego da idu u školu. Prioritet odlaska u školu imaju deca do četvrtog razreda, što mislim da je na mestu. Prelazak sa onlajn nastave na školu epidemiološki može da se podrži. Ako se pojave simptomi kod bilo koga, on ne može da ide u školu i postoji mogućnost onlajn nastave - dodao je.

Kako dolazi do ponovnog zaražavanja?

Prema rečima dr Kona, reinfekcija virusom korona ukazuje na to da imunitet koji je stvoren nije dovoljan da spreči ponovnu infekciju ili da virus nije detektovan, te samim tim ostaje u organizmu.

- Moguće je da PCR test bude negativan, a da ima virusa u organizmu. On pokazuje trenutnu situaciju u organizmu. Ako je negativan, znači da virusa nema u nosu i gornjem ždrelu, ali se možda spustio u pluća - objašnjava on.

Da li ići na kupanje?

Bilo da u letnjim danima želite da se rashladite na bazenu ili, recimo Adi Ciganliji, epidemiolozi su saglasni da boravak u vodi ne predstavlja opasnost, sve dok se održava distanca.

- Što se bazena tiče, voda do sada nigde nije dokazana kao put prenosa. Bitna je gustina kupača u bazenu. U vodi mora da bude razdaljina od četiri kvadratna metra među kupačima, isto kao i van nje. Prisustvo na bazenima je rizik kao i prisustvo u bilo kom drugom javnom prevozu i svako treba da se trudi da taj rizik smanji. Igranje u vodi, gurkanja, zagnjuravanja najstrože su zabranjena - kaže dr Kon.

On ističe i da je potpuno ista situacija da li ste na moru ili u Srbiji i da svuda važe ista pravila.

Komentarišući situaciju na Adi Ciganliji, koju posedi i do 100.000 ljudi dnevno, Kon ističe da među tim ljudima sigurno ima zaraženih.

- Tu sigurno dolazi do zaražavanja. Prihvatanje tog rizika je stvar pojedinca. Zatvoriti Adu nije prihvatljivo. Ako ljudi poštuju mere, zašto bi im ona bila uskraćena? Pretpostavljamo da na 100.000 ljudi ima oko 100 zaraženih, ali dalje prenošenje virusa će se smanjiti držanjem distance - dodaje.

Klima u domovima

Za razliku od prostora u kojim boravi velik broj ljudi, uključivanje klime u domu ili automobilu je, kako jaže Kon, potpuno prihvatljivo.

- Klima u stanu i u automobilu sme da se koristi jer su isti članovi domaćinstva koji tu borave, ali redovno čišćenje filtera je obavezno. Profesionalni vozači treba da izbegavaju klimu, ali ako svi u vozilu imaju masku, a temperature su ekstreme, onda je treba uključiti - objašnjava Kon.

On dodaje da je maska ovde značajna jer ako se uključi klima, neko zarazan može da prenese virus na vozača, kao i da otvoreni prozori automobila veoma znače u sprečavanju širenja virusa.

Sukob sa kolegom

Nakon što se više puta na društvenim mrežama sukobio sa svojim kolegom i mentorom dr Radovanovićem, dr Kon je upitan da li je razgovarao sa njim i da li će možda neke od njegovih predloga preneti kriznom štabu. On je u svom odgovoru bio odričan.

- Profesoru Radovanoviću samo treba odgovoriti na pitanja koja postavlja. Iza toga nema ništa drugo. Sve su samo pitanja, eventualno pozivanje eksperata SZO. Ja sam od početka epidemije prošao sve što je SZO organizovao. Nasuprot tome, on se time nije bavio i ne očekujem da ima neko rešenje. On je više od ti decenije izvan zdravstvenog sistema - zaključio je dr Kon.

Aleksinac novo žarište

Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović istakao je da je situacija u ovom mestu pogoršana, te da, nakon što od 18. maja do 23. juna nije bilo nijednog novog slučaja virusa korona, od tada je registrovano 90 obolelih, od čega 70 u proteklih deset dana.

- U kovid ambulanti radi tri lekra. Prošle nedelje imali smo najveći broj prvih pregleda, više od 35 dnevno, dok ove nedelje taj broj ne prelazi 30. Ukupni broj pregleda raste jer što je više obolelih, više je kontrolnih pregleda - kaže Živadinović.

On dodaje i da u Aleksincu nije bilo proslava jer su, poučeni situacijama u drugim gradovima i pre proglašenja vanredne situacije donete preventivne mere koje zabranjuju proslave i da su te mere bile strože nego u drugim gradovima, ali je činjenica da građani "ne nose zaštitne maske i ne drže distancu".

- Virus je u cirkulaciji i tako je stigao i u Aleksinac. To je ono što smo pretpostavili kada smo zabranili javna okupljanja u svim mestima, bez obzira na vanrednu situaciju - kaže dr Kon.

Na pitanje zašto kafići ne rade izmežu 23.00 i 5.00 sati umesto da budu zatvoreni tokom dana kada su najveće gužve, Kon odgovara da je "ponašanje pre i posle 23.00 sata različito i neadekvatna ponašanja se dešavaju nakon 23.00 sata".