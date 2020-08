SRBI KUPUJU VIŠE HRANE, VIŠE TELEFONIRAJU I IMAJU BOLJI S*KS, ALI OVO IM NAJVIŠE FALI - Evo kako nam je koronavirus promenio život iz korena!

Čak 30 odsto više telefoniramo nego pre epidemije, a svakodnevno obaramo rekorde u korišćenju interneta za posao i zabavu. Kupujemo više hrane. Imamo više s*ksa, ali čak 70 odsto manje ispijamo piće i jedemo po kafićima i restoranima.

Koronavirus je ozbiljno promenio životne navike naših građana, pokazuju najnoviji statistički podaci.

Zbog straha od zaraze manje odlazimo u hipermarkete, pa je značajno porasla onlajn kupovina, kao i dostava hrane. Čak 30 odsto više telefoniramo nego ranije, 70 odsto manje idemo po kafićima i restoranima i skoro svakodnevno obaramo rekorde u korišćenju interneta. Psiholozi i seksolozi tvrde i da je ova epidemija doprinela i da Srbi upražnjavaju s*ks više nego pre korone, ali i da se za dva-tri puta povećao broj raskida i razvoda!

Hrana, hrana i hrana

Sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Žarko Malinović kaže za Informer da je na početku epidemije, u martu i aprilu, zabeležen skok prodaje velikog broja namirnica, a da se sada više kupuju samo osnovne životne namirnice.

Prazni hoteli Predsednik Upravnog odbora "Mona hotel menadžmenta" Tomislav Momirović kaže za Informer da su hotelijerstvo i ugostiteljstvo preživeli veliki udar i da se promet smanjio za više od 70 odsto. - Situacija je izuzetno loša, kao što i sami vidite, i hoteli i kafići i restorani gotovo su prazni. Postoji podatak da se obim posla smanjio za 70 odsto, ali neke naše poslednje analize pokazuju da je taj procenat još veći. Veliki problem i hotelijerima i ugostiteljima pravi to što nema stranaca, ali uz to se i naši ljudi plaše, pa izbegavaju hotele, kafiće i restorane, a vreme provode kod kuće. Tu su i obavezne epidemiološke mere i skraćeno radno vreme - kaže Momirović.

- U prvim mesecima po izbijanju epidemije bila je velika navala i građani su znatno više kupovali. Najveći porast kupovine osnovnih životnih namirnica zabeležen je u nedelji od 9. do 15. marta. Trenutno se nešto više nego inače kupuju osnovne životne namirnice, poput brašna, ulja, soli, šećera, mesa, sapuna... Sada ljudi ne prave zalihe kao na početku epidemije, nego se jednostavno te namirnice sada više troše: mnogi još rade od kuće, veliki deo stanovništva nije otišao na odmor, ne ide se po restoranima, a deca ne idu u škole i vrtiće - objašnjava Malinović i dodaje:

- Osetno se povećala i kupovina preko interneta, kao i dostava hrane. Što se tiče obuće i odeće, ona se tek sad nešto više kupuje, ali i to je manje nego ranije.

Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija još navode da se telefonski saobraćaj povećao čak za 30 odsto u odnosu na period pre izbijanja epidemije, a korišćenje interneta je udvostručeno.

- Tokom epidemije koronavirusa zaista imamo najveće korišćenje interneta u istoriji. Iz dana u dan protok internet saobraćaja dostiže nove maksimume. Razlog za to je što veliki broj ljudi radi od svojih kuća, ali i to što u vreme kada bi u normalnoj situaciji izašli u grad oni ostaju u svom domu i takođe koriste internet - kažu domaći operateri.

Ljubav i druženje

Psihijatar i seksolog Jovan Marić kaže za naš list da se povećao broj seksualnih odnosa, kao i njihov kvalitet, ali da imamo i mnogo više raskida i razvoda nego ranije.

- Svih ovih meseci kako je aktivan koronavirus parovi su usmereni jedni na druge, što ima i svoje pozitivne i svoje negativne strane. Veze i brakovi koji su dobri ili imaju sitnijih problema dodatno će se poboljšati jer parovi sada mnogo više upražnjavaju s*ksualne odnose - kod kuće su i imaju vremena. Negativne strane su što u ovakvim stresnim situacijama u svim onim lošim vezama problemi "izađu na videlo" i zbog toga nam je dva do tri puta povećan broj raskida i razvoda. Ono što takođe nije dobro je to što mi Srbi, kao i drugi mediteranski narodi, volimo život i druženja i nama ove mere i zatvoreni kafići i kafane izuzetno teško psihički padaju. Iz ugla struke, najgore je deci i mladima, jer je njima preko potrebno druženje zbog daljeg razvijanja i nimalo nije dobro da se ne igraju i ne druže sa svojim vršnjacima - kaže Marić.

Navala u apotekama za alkohol, vitamine i antibiotike

Dragutin Rajevac iz Saveza privatnih apoteka Srbije (SPAS) rekao je za naš list da je epidemija koronavirusa značajno promenila navike kupaca.

- Najviše se kupuju dezinfekciona sredstva, i to pre svega alkohol i sredstva za suvo pranje ruku. Građani traže manja pakovanja da bi mogli da ih nose sa sobom. Tu imamo porast kupovine od čak četiri puta u odnosu na vreme pre koronavirusa. Nekada je celoj porodici mala bočica alkohola trajala ceo mesec, a sad to jednom čoveku nije dovoljno. Značajan porast je i u prodaji vitamina, a najviše se kupuju vitamin C, cink, selen i kompleksi koji sadrže sve ove suplemente, kao i vitamin D u kapima. Ono što moram da napomenem jeste da kupci mnogo veruju svemu što vide u medijima, pa je tako bila pomama za "paracetamolom" i antibiotikom "hemomicin" jer su čuli da se time "leči" koronavirus. Za taj antibiotik su se ljudi dovijali da nađu recepte i čak su nas molili da im prodamo bez recepta, na šta nismo pristajali, ali se uprkos tome kupovao tri do četiri puta više. Ta manija je išla do te mere da su brojni potrošači tražili da kupe "hlorokin" i ljutili se na nas što ga nemamo - ispričao nam Rajevac.