ŠTA AKO KORONA NAPADNE DECU? Pedijatar za Pink otkriva kada roditelji treba HITNO DA ODVEDU MALIŠANE KOD LEKARA!

Menja se stav struke prema deci i ona se sada, što se tiče obolevanja od koronavirusa, posmatraju kao odrasli, rekao je pedijatar dr Saša Milićević.

Kako kaže, kod beba, ne moraju da postoje nikakvi simptomi, ali ako se jave oni uobičajeni - da beba ima ređu stolicu, da je nerovzna, obija obrok, treba se obratiti pažnja.

Ističe i da ako dete ima temperaturu i otežeano diše, te ako je u njenom okruženju neko oboleo od Kovida, roditelji treba odmah da se jave u dom zdravlja pedijatru.

-Ali ako je temperatura niža ili nema simptoma, ne treba odmah žuriti i odvoditi decu, nego ih treba pratiti - kaže Milićević za Pink i dodaje da decu ne treba dovoditi u situaciju gde mogu da se zaraze.

Kardiolog dr Miljko Ristić objašnjava da virus novi i na da na osnovu iskustva lekara pokazalo se da je njegovo primarno mesto delovanja pored pluća srce.

-On može da napadne srčani mišić i srčanu kesu, mnogo je gore ako napadne mišić, jer daje snagu srčanim akcijama i reakcijama - kaže Ristić, dodajući da su srce i pluća kompaktan organizam, jedan sistem koji zavisi jedan od drugog.

-Ti pacijenti koji su oboleli od upale srčane kese i upale srčanog mišića to je posledica dejstva virusa. To je dugotrajniji proces u lečenju koji se dobro završava uglavnom , jer mi još uvek nemamo lek koji ubija viruse, to će biti revolucija - istakao je on.

Ističe da virusi nisu uopšte nepoznati kao etiološki faktor u razvoju srčanih oboljenja i da, na žalost, oni češće pogađaju decu, jer su deca aktivnija, nemaju neku kondiciju, troše se,a virus ulazi u neku sredinu, kako dodaje, gde je otpornost mnogo manja.