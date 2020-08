I DANAS TOPLO I SUNČANO: Uveče stiže promena - Pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće OVE delove zemlje

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 33 stepena Celzijusa.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom do 34 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni Celzijusa a najviša od 32 do 34 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33 stepena.

U Srbiji će u utorak biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost ponegde će biti kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći ka sredi očekuje se jače naoblačenje na severu i zapadu Srbije. Do sredine dana proširiće se i na ostale predele uslovljavajući mestimično kišu i lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom.

Od četvrtka do kraja narednog sedmodnevnog perioda će biti promenljivo oblačno i toplije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo u četvrtak i petak na severu suvo.

U Beogradu će naredne sedmice biti slično vreme.

Biometeorološka prognoza:

Biometeorološke prilike mogu uticati na pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje opreznost. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe, zamaranja i poremećaja sna biće u pojačanju. Usled visoke vrednosti UV zračenja preporučuje se adekvatna zaštita, kao i umerena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana.