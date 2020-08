Iznenadni nestanak Davida najviše je zabrinuo njegovu stariju sestru Dajanu.

Žandarmerija i policija u Svrljigu, posle nekoliko sati traganja uspeli su danas da nađu Davida Nikolića (19) koji je u četvrtak predveče napustio roditeljski dom u svrljiškom selu Ribare.

Posle četiri dana neizvesnosti radost se uslelila u dom Nikolića.

- Najbitnije je da se sve dobro završilo. Zahvalni smo svim meštanima koji su učestvovali u potrazi a poslebno pripadnicima Žandarmerije i policije koji su uspeli za samo nekoliko sati da pronađu Davida. On je zbrinut kod njih i verovatno su ga odveli na lekarski pregled pošto je iscrpljen - rekla je Davdidova sestra Dajana Nikolić.

Prema prvim saznanjima, David se sve vreme skrivao u selu i okolini. Spavao je u napuštenim kućama i hranio se voćem i povrćem. Po svemu sudeći, on je napustio roditeljski dom u trenutku slabosti tražeći odgovor na pitanje koliko ga ljudi vole, posebno najbliži.

- David je završio srednju školu, radovao se zaposlenju jer je želeo da pomogne svojom platom porodici. Marljiv je, deca ga vole ali je nekako povučen, ne baš druželjubiv. Znam da me je pre odlaska pitao da li ga volimo. Naravno potvrdila sam da smo se svi radovali njegovom rođenju i da je kao dobro dete voljen u porodici. On se na to glasno zapitao a da li se vole ostali ljudi, na što sam odgovrila da nema razloga da neko nekoga mrzi - kaže Davidova majka Gordana.

Iznenadni nestanak Davida najviše je zabrinuo njegovu stariju sestru Dajanu.

- Ništa nije ukazivalo da će David negde da ode. Tog dana bio je sa roditeljima u seči drva. Kad su se vratili bio je raspoložen. Vozio je bicikl a potom krenuo za majkom koja je išla ka bašti. Odjednom je skrenuo sokakom naviše. Mislila sam da ide do česme. Mislila sam da će brzo da se vrati a nije ga bilo četiri dana. Moraću i dobro da se ispričam s njim kad stigne kući - kaže Dajana.

Pri odlasku Davida je poslednji sreo komšija Ljuba, koji kaže da Davida u selu vole, kao i da je miroljubiv i vredan.