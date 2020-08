Danas nigde bez KIŠOBRANA: Vreme oblačno kišno!

Na podrucju Srbije danas se ocekuje pojava obilnih pljuskova sa grmljavinom.

Sredinom dana mestimicno u celoj zemlji, a posle podne i uvece u centralnim i jugoistocnim krajevima, gde moze pasti i vise od 60 milimetara kiše za 24 sata. Na jugozapadu i jugoistoku zemlje pljuskovi lokalno mogu biti praceni i gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde uz pljusak sa obilnijom kolicinom kiše. Vetar slab i umeren, severoistočni, istočni. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša dnevna od 23 do 30.

U Beogradu umereno oblačno, s dužim sunčaniim periodima i suvo. Vetar slab i umeren, severoistočni, istočni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Narednih dana promenljivo oblačno i toplije, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.