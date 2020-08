Novi Sad dobija četiri javne garaže po svetskim standardima

Novi Sad će dobiti četiri nove garaže po najvišim svetskim standardima, a tim povodom je danas potpisan Ugovor o koncesiji, saopšteno je iz Gradske uprave.

Kako se navodi u saopštenju, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktori privrednog društva "Javne garaže" d.o.o. Novi Sad Johan Brajteneder i Vukajlo Babić zaključili su Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada, sa četiri partije i to u Ulici Modene, na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine i na Trgu republike.

-Uspešno smo sproveli posao poveravanja koncesije za izgradnju i upravljanje za čak četiri javne garaže u centru grada i verujem da će to rešiti jedan od najvećih problema sa kojima se Novosađani susreću, a to jeste nedostatak parking prostor - rekao je Vučević.

Vučević je ocenio da je dobra odluka da se prvo krene sa realizacijom posla na dve lokacije, a ne istovremeno na sve četiri, kako bi to i finansijski i organizaciono-tehnički moglo biti bolje organizovano.

-Na taj način bismo onda već za tri do četiri godine imali prvu otvorenu garažu u centru grada. Nadam se da će se uskoro stabilizovati situacija u vezi sa Kovidom 19 i u Austriji i Srbiji i da ćemo biti u mogućnosti da zajedno obiđemo ove lokacije budućih garaža - rekao je on.

On je izrazio zadovoljstvo zato što dolazi austrijska kompanija "Best in Parking - Holding AG" koja će sarađivati sa novosadskom kompanijom "Inobačka".

Johan Brajteneder se zahvalio na dobroj saradnji i istakao da je celokupan proces vezan za koncesiju bio veoma kvalitetan, profesionalan, a da je dokumentacija za tender odgovarala najvišim svetskim standardima.

-Veoma se radujemo što ćemo sve projekte završavati zajedno sa preduzećem 'Inobačka' i Gradom Novom Sadom kao partnerom. Srbija je za nas sedma zemlja u kojoj ćemo da poslujemo i radujemo se tome da što pre operativno počnemo da radimo na sva četiri projekta - rekao je on.

Vukajlo Babić iz "Inobačke" je naglasio da je ta građevinska firma iz Novog Sada veoma ponosna na činjenicu da učestvuje u izgradnji tako velikog saobraćajnog projekta, i to baš u gradu u kojem je kompanija osnovana i radi.