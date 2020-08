"SA VELIKIM ŽALJENJEM SAM PRIMIO VEST..." Evo kako se predsednik Vučić oprostio od Isidore Bjelice (FOTO)

View this post on Instagram

Са великим жаљењем примио сам вест о смрти наше истакнуте књижевнице Исидоре Бјелице. Њен необични животни пут, као и траг који је оставила на уметничкој сцени Србије, остаће забележен у бројним књигама и драмским остварењима. Исидора ће остати упамћена по својим оригиналним наступима у јавности, као и по бритком писаном изразу и јединственом стилу. Породици и поштоваоцима изражавам најдубље саучешће.