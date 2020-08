NA JUGU SRBIJE MOGUĆA POPLAVE: Srbijavode u pripravnosti, 7 REKA PRETI DA SE IZLIJE!

Kiša i pljuskovi u većem delu Srbije, na istoku suvo a na jugu crveni (najjači) meteoalaram i službe Srbijavode u pripravnosti jer se očekuje da za 24 sata padne i do 60 litara kiše u "crvenim" delovima zemlje.

Na bujičnim vodotocima gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Kolubare i Jadra, kao i na slivovima Lima, Ibra i Toplice danas i sutra moguća su lokalna izlivanja, najnovije je hidrološko upozorenje RHMZ.

U južnim delovima Srbije je na snazi crveni meteoalarm, u ostatku je narandžasti, a koliko su najavljene padavine opasne je objasnio meteorolog Đorđe Đurić.

Kako upozorava, ponegde može pasti lokalno i do 50, 60 litara kiše po kvadratnom metru, a što može dovesti do izlivanja reka koje se ulivaju u Južnu i Zapadnu Moravu.

- Biće većih količina padavina, tako da ljudi koji žive u blizini sliva Južne i Zapadne Morave i u svim slivovima u brdsko planinskim predelima treba da budu oprezni, jer može doći do lokalnih izlivanja. Ipak su to velike količine padavina, ali nikako neće doći do izlivanja velikih reka - Dunava, Velike Morave - kazao je meteorolog.

Dakle, problematični su manji tokovi u slivu Južne i Zapadne Morave.

- Oni bukvalno za par sati mogu da porastu nekoliko metara i da naprave čudo - rekao je Đurić.

U junskim poplavama oštećeno je oko 1.000 kuća, a dva života su izgubljena u izlivanju rečice Studenice.

PRATE SE VODOSTAJI, SLUŽBE U PRIPRAVNOSTI - U skladu sa upozorenjem RHMZ-a o obilnijim padavinama, službe Srbijavode prate vodostaje na rekama i stanje na zaštitnim objektima, kako bi se sprečilo plavljenje područja, kao i intervenisalo u slucaju nailaska bujičnih voda - rečeno je danas Tanjugu u tom preduzeću. Kako navode, nadležna preduzeća na vodnim područjima na deonicama na kojima su u toku radovi na sanaciji puta, odnosno na lokalitetima koji su evidentirani kao kritični, prate hidrološku situaciju kako bi u skladu sa tim angažovali dodatna sredstva i ljudstvo u cilju blagovremenog dejstva.

Kako je najavio meteorolog Đorđe Đurić iz "Weather2Umbrella", temperatura vazduha je danas pala i do 10 stepeni.

- Nakon tropskih 36 stepeni Celzijusa, ciklon će doneti i prodor hladnog fronta, pa se u sredu sa severozapada očekuje priliv osetno svežije vazdušne mase, uz niže temperature za sedam do 10 stepeni i u većini predela biče ne više od 25 stepeni - napisao je Đurić na Fejsbuku.

Prema rečima Đorđa Đurića, stabilizacija vremena se očekuje u subotu.

- U četvrtak će sa severozapada iz oblasti Alpa jačati anticiklon i vazdušni pritisak biće u porastu, pa će na severu Srbije biti sunčano i topije, a u ostalim predelima još ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U petak toplo, ali krajem dana i tokom noći sa juga i jugoistoka jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine na jugu i jugoistoku Srbije. U subotu stabilizacija vremena, a od nedelje sunčano i toplo, uz temperature i preko 30 stepeni Celzijusa - napisao je Đurić.