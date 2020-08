Ako se spoje korona i grip čeka nas ITALIJANSKI SCENARIO: Vakcina protiv gripa nikada nije bila važnija, a evo za koga je OBAVEZNA

Sudar gripa i koronavirusa nazivaju i savršenom olujom.

Izbeći takozvanu savšrenu oluju, onaj italijanski scenario iz najgorih dana pandemije korona virusa kada nisu gde imali više da sahranjuju preminule pacijente, najvažnje je u predstojećoj borbi protiv ove svetske pošasti.

A u toj borbi, ove godine je više nego ikad važno da se što više ljudi vakcinište protiv sezoskog gripa, jer će se time smanjiti uticaj jednog virusa na drugi, objašnjavaju lekari.

Ipak, ova vakcina većem delu stanovništva je preporučena - ko sve spada u tu kategoriju, a za koga je obavezna.

Vakcinacija da počne od 1. oktobra



Epidemiolog Branislav Tiodorović je istakao da je vakcinacija ove godine potrebnija više nego ikada kako bismo izbegli da nam se kroz epidemiju korone ne podvuče i sezonski grip.

- Veoma je važno da počnemo vakcinaciju protiv sezonskog gripa na vreme. Moj predlog je da već od 1. oktobra počnemo i da njome obuhvatimo sve rizične grupe, to se pre svega odnosi na osobe starije od 60 godina, na hronične bolesnike svih uzrasta. Godinama sam se zalagao da se vakcinišu i trudnice protiv gripa, jer imali smo nažalost tragedije i kod pandemije gripa, bilo je slučajeva da i trudnica umre od gripa. Vakcinacija kod trudnica se obavlja u dogovoru sa ginekologom koji prati stanje, te u dogovoru sa njim i one bi mogle da obave vakcinaciju. Trudnice su same po sebi u riziku jer su slabijeg imuniteta, pa ne bi valjalo da se razbole niti od jednog niti od drugog - objašnjava profesor Tiodorović.

Izbeći preklapanje

Vakcinacija protiv sezonskog gripa će se obavljati prema pravilniku, a to je preporuka osobama koje su starije od 60 godina, hroničnim bolesnicima, dok je za zdravstvene radnike vakcinacija obavezna, osim kod pojedinačnih slučajeva kada postoji opravdan razlog zbog koga osoba ne može primiti vakcinu.

- Važno je da ne dozvolimo sudar, da maksimalno izbegnemo i ublažimo neželjene efekte. Vakcina protiv sezonskog gripa iako nije vakcina protiv korone, ona je veoma važna u ovom momentu jer će se na taj način izbeći poklapanje, međusobno delovanje, a kako to izgleda, mogli smo da vidimo na primeru Italije, u epidemiji gripa podvukla se i epidemija korone - objašnjava epidemiolog.

Rizične grupe



On kaže da ne želi ni da pomisl kako bi izgledalo da se jedan organizam istovremeno bori sa virusom korona i gripom.

- Posebno ako se radi o osobi koja je slabijeg zdravstvenog stanja. Iskustvo nas uči da se u epidemiji sezonskog gripa dešavalo da od gripa stradaju i mladi ljudi, trudnice... grip može biti opasan za slabiji organizam, a znamo ko spada u rizičnu grupu. Kod starijih ljudi, kod hroničnih bolesnika već postoji navika i oni nas već od 1. oktobra sami zovu da pitaju da li je stigla vakcina - ističe dr Tiodorović i dodaje:

"Da se razumemo, vakcina ne štiti 100 odsto, ali pomaže, i to u velikoj meri, a njen efekat zavisi od samog organizma".

- Ako se vakciniše zdrava osoba koja ima dobro očuvani imunitet, onda imamo visoku zaštitu od gripa, ako pak imamo osobu sa hroničnim oboljenjem, starije osobe, njima će pomoći da ne završe u bolnici od gripa, a biće smanjena i smrtnost. O tome niko ne govori, a veoma je važno istaći koliko je važno da u vreme korone nemamo osobe koje su pogođene i gripom - objašnjava profesor Tiodorović.

Deca, mladi ljudi...

Borba sa gripom traje decenijama, ali srećom protiv njega imamo dostupnu vakcinu pa ga je lako sprečiti.

Pritisak koji stvara virus korona na vakcinaciju će možda naterati i one ljude koji se do sada nisu vakcinisali protiv gripa, a u pitanju su osobe koje su dobrog opšteg zdravlja, ali i deca.

- Kada su deca u pitanju, skrenuo bih pažnju na to da ne smemo zaboraviti onu najmlađu populaciju koja ima hronične bolesti. Ima dece sa retkim oboljenjima, imamo i one sa hroničnim, dete sa dve ili tri godine može da ima astmu, kao i sva druga oboljenja koja dovode do pada imuniteta. Svaki pedijatar poznaje pacijenta, tako da bi roditelji trebalo da porazgovaraju sa pedijatrom koji će proceniti da li je potrebno vakcinisati dete protiv sezonskog gripa. Sada u doba korone ono što možemo reći je da bi ovu vakcinu trebalo da prime ljudi koji su izloženi masovnom komuniciranju, bilo da je u pitanju zaposleni u pošti, banci, prodavnici, u medijima, bilo gde, gde se susreće sa velikim brojem ljudi, svakome se preporučuje. Oni ljudi koji imaju bilo kakvu dilemu neka konsultuju svog izabranog lekara - objašnjava epidemiolog.