"ON MI JE JEDINA USPOMENA NA SUPRUGU" Beba preminule porodilje iz Niša rođena je sa 920 GRAMA, stabilno je, a lekari kažu da BORBA JOŠ TRAJE

Beba je stabilno i još se nalazi u inkubatoru i pod stalnim je nadzorom lekara, piše "Informer".

Njegov tata Branislav Ivanović kaže da se svaki dan moli da mu se sin oporavi i dođe kući. Kako kaže, to mu je jedina uspomena na pokojnu suprugu Brankicu.

- Svakog dana idem u Klinički centar da saznam kako mi je sin. Sada je samo važno da on ojača. Ne smem da ga vidim zbog epidemije. On leži na intenzivnoj nezi i zaista bi bilo opasno da dođe do bilo kakvog kontakta, do, ne daj bože, infekcije ili bolesti. Izdržaću, biću strpljiv, on mi je sve što imam. Čekam dan da izađe iz bolnice, da zajedno odemo kući - kaže Ivanović.

Iz dana u dan, dodaje, vidi se neki pomak, ali je još rano za prognoze. Ipak, najvažnije je da nema pogoršanja.

- Kažu da ide nabolje i da je borac. Svi lekari su uz njega, svi čine sve što je do njih. Još je u inkubatoru, jer je rođen na početku sedmog meseca i imao je svega 920 grama, ali sada lepo napreduje - kaže sagovornik.

Kum je, kaže, izabrao ime za malog borca.

Doctors: The baby is stable, the fight lasts

