Šta je CIA RADILA U ČAČKU? Američki agenti slali detaljne izveštaje! Evo kako su izgledali i o čemu su špijuni pisali!

Američka obaveštajna služba sačinila je niz detaljnih špijunskih izveštaja iz Čačka. Sada se, posle 70-ak godina, sa ovih dokumenata postepeno skidaju oznake tajnosti.

- U "Politici" je svojevremeno izašao tekst kako je Tito razmeštao fabrike na štetu Srba, a u korsit Slovenaca i Hrvata, ali to nije bio srpski izveštaj već izveštaj CIA sa kojeg je skinut deo tajnosti i u tom tekstu je pomenuta internet adresa gde CIA objavljuje posle 50, 70 godina neke svoje dokumente koji su danas nevažni - rekao je za Pink novinar Gvozden Otašević, autor knjige "Šta je CIA tražila u Čačku".

Ističe da je našao 17 dokumenata gde se pominju Čačak i okolna mesta - Trstenik, Lučani...

Dodaje i da je njih najviše interesovalo kretanje vojnih jedinica i razmeštanje vojnih fabrika.

- Tada je centralno vojno preduzeće 'Ratko Mitrović' gradilo barutanu u Lučanima, najveću fabriku municije 'Sloboda' u Čačku i namensku proizvodnju Prve petoletke koja je proizvodila motore za avione - rekao je Otašević

Kaže da su izveštaji bili veoma koncizni i iznenađujuće tačni.

- Špijun navodi 1952. godine da će brana na Zapadnoj Moravi u Međuvršju da bude završena ne tad kada je planirano nego dve godine kasnije - pogodio je skoro u dan - kaže Otašević.

"CIA IZ TOG VREMENA NIJE ISTA KAO OVA DANAS"

Potpukovnik bivše Kontraobaveštajne službe u penziji Ljuban Karan je govoreći o radu tajnih službi kaže da su danas same metode rada usavršene i da treba imati u vidu da CIA iz tog vremena nije isto što i ova danas.

- U to vreme kada su pravljeni ovi izveštaji CIA je bila stara svega nekoliko godina i imala svoje neke probleme u radu. Ono što je još bitno bitan je period u kom su to radili, a to je bilo nakon rezolucije inform biroa i kada se nije znalo da li će SSSR intervenisati prema Jugoslaviji i tada je Truman bio na klackalici i tada se javlja neka sitna špijunaža u tim nekim malim mestima da bi se videlo koliko je narod motivisan za odbranu od SSSR-a i kako je organizovana ta odbrana - objasnio je Karan.

"OVO NIJE NIKAKVA NOVOST"

Stručnjak za bezbednost prof. dr Radomir Milašinović istakao je da ovo nije nikakva novost i da joj ne treba pridavati važnost da u jednom kraju u kome su postojala dva pokreta otpora i u koji predstavlja teritorijalno centar zapadne Srbije da se istraži sve ono što je u planovima predviđeno a što je u funkciji odbrambenih priprema i uopšte odbrane u JNA čije se ustrojstvo i funkcija pratila.