UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU! Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 33 stepena

U pojedinim mestima mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom.

U Srbiji će danas biti pretežno suncano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena.

U Vojvodini ujutru umereno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je AMSS.

U ostalim predelima posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblacnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom s većom verovatnoćom pojave na zapadu i jugozapadu zemlje.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 32 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka pretežno sunčano i toplo, a uz dnevni razvoj oblačnosti popodnevni pljuskovi sa grmljavinom biće lokalnog karaktera. Za vikend nestabilno u svim krajevima, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz manji pad dnevne temperature. Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano.