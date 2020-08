Vakcina je početak kraja ovog virusa. Naši građani će dobijati proverene medikamente

Odgovorni urednik "Srpskog telegrafa" Boris Vuković govoreći o prvoj vakcini koja je registrovana protiv Kovida 19 u Rusiji podsetio je da je predsednik te države Vladimir Putin rekao da je njegova ćerka koja je imala temperaturu primila tu vakcinu i da se pokazala kao odlična.

- Stvorio se veliki broj antitela, tako da je to početak kraja ovog virusa - rekao je Vuković.

Vuković je rekao da Rusi naglašavaju da su oni od februara počeli sa ispitivanjima i da su imali jednu grupu dobrovoljaca, zatim testirali su, dodaje, kako se to i radi u farmaceutskim industrijama i životinje, i da kažu da se stvara veliki broj antitela i da se vrlo brzo telo izbori sa virusom.

- To što je mana te vakcine je to da ne može da se daje obolelima od korone i ne može da se daje trudnicama zbog ploda, ali se radi i dalje na tom istraživanju - kaže on i dodaje da je zabrinjavajuće što će ona tek polovinom 2021. godine biti za široku upotrebu.

Ocenjuje da je ono što je dobro to da je naša država rekla da će razgovarati i sa Rusima i sa Kinezima i sa svim ostalima.

Član predsedništva SNS Miroslav Čučković ocenio je da je najvažnije što će sve naše institucije da provere sve te vakcine i da će naši građani dobijati proverene medikamente.

- Ono što je za nas jako važno je to da pada broj obolelih - rekao je Čučkovi i dodao da ono što se dešavalo na nivou naše države događalo se i u Obrenovcu koji ima 72.000 stanovnika, te da se u najvećem piku javljalo oko 100 do 140 ljudi sa simptomima korone u četiri kovid ambulante.

Naglašava da je u februaru otvorena nova zgrada Doma zdravlja u Obrenovcu i da ih je to "spasilo" da imaju prostor za prijem tih ljudi.

- Juče je bilo 19 ljudi koji su se javili sa simptomima i oni uvek dobiju adekvatnu medicinsku negu, pregled rendgenski, laboratoriju i onda samo oni koji su sa upalom pluća idu dalje na lečenje u Beograd - rekao je Čučković.

Dodaje da je trenutno u beogradskim bolnicama 34 Obrenovčana.