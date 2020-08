VELIKI USPEH KRAGUJEVAČKIH LEKARA: Izveli trudnoću sa embrionom koji je bio ZAMRZNUT NA -196 STEPENI

Na Odeljenju za biomedicinski potpomognutu oplodnju, koje radi od marta 2018. u kragujevačkom Kliničkom centru, prvi put je izvedena trudnoća sa embrionom koji je bio zamrznut na minus 196 stepeni Celzijusa.

Mariji Vujičić, sada četrdesetdvogodišnjoj sretnoj trudnici, 27. juna je u matericu vraćen embrion koji je prilikom ranijeg bezuspešnog pokušaja vantelesne oplodnje bio višak, pa je kao takav zamrznut.

Kako kaže dr doc. Marija Šorak, primenjen je postupak kojim se na bezbedan način čuvaju dobri i kvalitetni prekobrojni embrioni koje žena može da ima kada se završi stimulacija ovulacije, aspiracija jajnih ćelija i oplode kvalitetne jajne ćelije.

- Često dobijemo i osam, pa i deset embriona, i onda one najbolje biramo i čuvamo ih na niskim temperaturama u tečnom azotu. To ženu pošteđuje ponovnog postupka stimulacije i aspiracije, koja se radi u anesteziji... Tako u određenom trenutku odmrzavamo i jednostavnim postupkom vratimo kod žene - kaže dr Marija Šorak.

Embrioni koji su ovako zamrznuti mogu da se čuvaju na ovaj način dugo, zabeleženo je to da je nedavno uspešno vraćen embrion koji je bio zamrznut celih 20 godina. Za sada se kod nas embrioni besplatno čuvaju zamrznuti pet godina, nakon čega se kontaktira s roditeljima koji odlučuju da li će da se unište, ili da se i dalje čuvaju, ali uz materijalnu nadoknadu.

Do sada je u KC Kragujevac obavljeno 100 vantelesnih oplodnji, ali uspešnost je 38 odsto.

Prva trudnica koja je začela sa zamrznutim embrionom Marija Vujičić je prezadovoljna rezultatima koje su postigli lekari. Kaže da je ranije zamrzla tri embriona, a da je sada sa jednim od njih trudna.

- To je krio-embriotransfer kojim je ubačena praktično blasta, embrion star pet dana. Sve je prošlo bezbolno i kako treba. Ne pijem nikakve lekove, dolazim na kontrole ultrazvukom, prati se prirodni ciklus. Udata sam, zajedno smo 20 godina i imala sam pre osam godina trudnoću koja nije uspela i više nisam mogla da zatrudnim prirodnim putem. Ovo je treći put da pokušavam vantelesnu i uspeo je. Koliko sam zadovoljna, teško mogu da opišem - priča Marija.

Pored lekara, bitnu ulogu u uigranom timu koji se bori za to da što više parova dobiju decu su i embriolozi Aleksandra Gavrilović i Aida Parandilović. U njihovim rukama je veliki deo posla, od jajnih ćelija, njihovog praćenja, ocenjivanja, biranja, pa preko samog trenutka vantelesne oplodnje ICSI ili klasičnom metodom, do samog dobijanja embriona i njihovog čuvanja u posebnim uslovima. One tvrde da je zamrzavanje embriona, koje je počelo da se primenjuje u Kragujevcu u septembru prošle godine, veliki korak za ovu ustanovu i da je već dalo svoj prvi rezultat.

Korona odložila postupke VTO

Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju u KC Kragujevac je pauzirao sa radom nekoliko meseci zbog epidemije Covida 19, ali, kako kaže dr Šorak, počinje ponovo od prvog septembra. Već je spremno tridesetak parova da krenu u proces VTO, a za sve zainteresovane čekanja nema, i kreću u postupak borbe za potomstvo najduže za mesec dana.

Inače, nedavno su iz Udruženja "Šansa za roditeljstvo" uputili i zvaničan zahtev relevantnim institucijama da klinike i komisije za postupak vantelesne oplodnje nastave da rade. Zahtev se odnosi na procese koje je RFZO obustavio, a koje finansira RFZO.

- Veliki broj parova iščekuje svoju šansu za roditeljstvo i vreme može biti ključan faktor. Odlaganje utiče, kako na neka medicinska stanja, tako i psihofizičko zdravlje svih parova koji se bore s problemom neplodnosti. Procedure su već jednom bile obustavljene, ovo je sada već drugo odlaganje. Udruženje je do sada podržalo svaku odluku Ministarstva zdravlja, RFZO i Republičke stručne komisije u vezi sa odlaganjem i obustavljanjem procesa, ipak sada smatramo da je vreme da se započne sa radom – ukazala je Sandra Jovanović, predsednica Udruženja.