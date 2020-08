Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da uprkos stabilnijoj epidemiološkoj situaciju mere protiv koronavirusa I dalje ostaju na snazi.

Vučević je rekao kako još uvek neće doći do relaksiranja mera jer i dalje ima novozaraženih iako je taj broj smanjen.

- Epidemiološka situacija se maksimalno treba staviti pod kontrolu kako bi se sistem pripremio za izazove i pripremili zadravstveni sistem koji nas očekuju za jesen koja je neizvesna za čovečanstvo, našu državu, a ne samo za jedan grad. Mere daju rezulatate pre svega zbog discipline građana i zabrani određenih javnih skupova. Nesporno je da su proslave sa većem brojem ljudi bili velika zarišta. Svesni upravo toga u Novom Sadu javni bazeni ne rade osim za klubove – naglašava Vučević i ističe da nijedna mera nije doneta bez konsulatcija sa epidemiolizima i strukom.

Prvi čovek Novog Sada ističe da je veliki broj njegovih sugrađana disciplinovan, ali odgovara da je naravno bilo kažnjavanja , Ali sve je to bilo u nekoj meri koja je podnošljiva , nema eskalacije nepoštovanja mera. Ono što je važno da imamo manji broj aktivnih slučaja , u odnosu na brojke od pre desetak dana. To je dobar trend, sada je na nama da izdržimo – naglasio je on dodajući da je veliki izazov upravo prvi semptebar i početak školske godine.

- Osim škola i obdaništa će krenuti da rade većim kapacitetom. Novi Sad je nastavio sa kompletnom dezinfekcijom javnih prostora, što smo radimo od marta. Upravo se pripremamo da školama u Novom Sadu pomognemo . Obdaništa su direkto pod gradom, škole ne ali će Grad Novi Sad i njih dezinfikovati u pogledu obezbeđivanja zaštitne prreme za nastavnike.

Dodatni paket mera za privrednike, 50 odsto popusti za zakupninu

Vučević je ponovio da je Grad obezbedio dodatnih milion i 100. 000 evra pomoći za privrednike u Novom Sadu pre svega za vlasnike ugostiteljskih lokala, hotelijera...

- Novo Sad je kao i proletos osim državnog paketa ponodio i dodatne olakšice. Grad je i pored smanjenja prihoda našao mogućnosti da pomoći privrednicima. Ovom pomoći biče zahvaćeno oko 5000 privrednih subjekata , preduzetničkih radnji, mikro malih preduzeća, ali i velikih preduzeća koji su zakupci poslovnog prostora pre svega na Spensu i na pijacama. Dali su 50 odsto popusti za zakupninu. Tu je poseban set mera za najugorežije , hotelijere, turističke agencije, bioskop koji se izjamljuje od gradskog prostora oslobođen je 100 odsto zakupa do kraja godine- uverava Vučević.

Na pitanje da li će to biti dovoljno da ne bude zatvaranja firmi i otpuštanja radnika Vučević odgovara:

Novi Sad dobio 17 miliona evra pomoći privredi, povećan broj zaposlenih

- Uvek može više ali mislim da je državni i naš dodatni paket do kraja godine predstavlja ozbiljnu pomoć da se pregura ovaj težak period. Država je izdvojila za pomoć za Novi Sad od 14 miliona evra, grad oko tri . Sve ukupno 17 miliona evra što nije malo. To je odraz snage i države i grada. Ono što je ohrabrujuće da je prema statističkim podacima povećan broj zaposlenih u privatnom sektoru za više od 5000 u odnosu na prošlu godinu u isto vreme.

Formiranje vlade nije pitanje matematike već politike

Vučević je kao jedan od potpredsednika SNS odgovarajući na pitanja o formiranju nove vlade kaže da se o tome dva puta izjašnjavao i na konsultacijama kod predsednika i na predsedništvu stranke.

- Pred Srbijom su izazovi oko pitanja Kosova i Metohije. Zato je s jedne strane dobro da imamo široki društveni konsenzus, tu je naravno i borba protiv Kovida 19 i jedna ozbiljna borba za ekonomsku sanaciju i jačanju države. Opet s druge strane kada pobedite imate pravo da formirate Vladu za koju smtrarate da će biti najbolja. Ali ne žurimo jer to nije matematike već politike – uverava Vučević i da su u stranci podeljena mišljenja o dosadašnjoj saradnji sa koalicionim partnerima.

- Lično za mene mislim da smo imali nešto što je dobro bilo, ali i nešto što baš i nije funkcionisalo kako treba . Uvek kada je tema bila gadna Vučić je bio kriv a SNS je bio pod udarom, dok koalicioni parneri uvek bili u lagodnijem položaju. Neći reći da su bili sakriveni nego da su bili u hladovini - odgovara Vučević.