Narodna banka Srbije predstavila novi set mera za lakši pristup građana kreditima

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o privremenim merama za banke kojima se građanima olakšava pristup finansijskim sredstvima.

Odlukom, usvojenom na jučerašnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora, propisana su tri seta mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima, saopšteno je iz NBS.

Novim merama se takođe daje podrška privredi, konkretnije građevinskoj industriji, kroz brži obrt sredstava, zatim mogućnost produžetka roka oplate stambenih kredita na maksimalno pet godina i privremeno olakšava procedura za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima do određenog iznosa.

Odluka ima za cilj podsticanje budućeg privrednog rasta i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata pandemije Kovid-19 na stanovništvo i privredu, a uz očuvanje finansijske stabilnosti.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu.

Predmet stambenog kreditiranja kroz novousvojeni preferencijalni tretman, pored potpuno završenih stanova, mogu biti i stambeni objekti u izgradnji bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica, navodi NBS.

Olakšani pristup stambenim kreditima takođe se odnosi na objekte u izgradnji, sa minimumom stepena završenosti od 60 posto, ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.



Umesto do sada uobičajenog minimalnog stepena izgrađenosti objekta od 80 odsto, čiju je kupovinu bilo moguće finansirati stambenim kreditima banaka, navedenom merom dati su podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta u celosti ili u najvećoj meri.

Pri tome, jasno su definisani kriterijumi koje i samo finansiranje, odnosno investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti radi primene ovog tretmana, ističu iz NBS.

Kako bi se ob ezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da bi stranke deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju, da koriste za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

Ovom odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema građanima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu odluke ponude olakšice kroz produžavanje roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, bez promene, odnosno pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati tih kredita.

Takođe, uvedeno je regulatorno rešenje koje banci daje mogućnost da fizičkom licu koje ne prima zaradu, odnosno penziju, preko računa u toj banci odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Banke će usvojeni set mera moći da primenjuju do kraja 2021. godine.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije'', a biće objavljena do kraja ove nedelje, tako da se početak njene primene očekuje od kraja ovog meseca.