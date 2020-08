USPEH NA POLJU ISTRAŽIVANJA LEKOVITOG BILJA - Naši hemičari izolovali molekul koji je efikasan u sprečavanju boli

Na niškom PMF-u hemičar, koji je sa 19 godina bio najmlađi doktor nauka, napravio je laboratoriju u kojoj sa saradnicima ispituje hemijski sastav lekovitog bilja i pokušava da izvodi supstance koje mogu da se koriste u proizvodnji lekova.

Analizom lekovitog bilja planina južne Srbije hemičar Niko Radulović, profesor hemije PMF-a Niš, je sa svojim kolegama izdvojio element koji se može iskoristiti kao analgetik koji sa višestruko manjom količinom od aspirina postiže isto dejstvo, sa manje negativnih efekata.

- Jedno od najzanimljivijih jedinjenja koje smo susreli tokom našeg rada je veoma jednostavni molekul metil-N-metilantranilata. Njega smo izolovali iz biljke koja se popularno naziva Meksička narandža. Inače, ona je nosilac najčešće arome grožđa koja se nalazi u različitim komercijalnim proizvodima - rekao je Radulović za TV Pink.

Kako kaže, to jedinjenje je veoma efikasno u sprečavanju boli.

Poređenja radi, efekat aspirina koji se postiže sa 200 miligrama može se postići sa 0,3 miligrama po kilogramu tog jedinjenja, čime se drastično smanjuju negativni efekti.

- To je nešto gde smo najdalje otišli, gde smo od trenutka pronalaženja bioaktivnog jedinjenja do toga da smo ustanovili njegove aktivnosti - naveo je Radulović i dodao da je to nešto što bi moglo da dođe do primene.

Miljana Đorđević, hemičar, rekla je da se dosta ljudi bavi lekovitim biljem i izolovanjem biološki aktivnih jedinjenja i da tu uvek ima prostora za nešto više.

- Kombinacija različitih metoda može da da nešto zanimljivo - kazala je ona.

Hemičar Dragan Zlatković rekao je da je priroda sama sintetisala mnoštvo jedinjenja koje samo treba izolovati.

- Cilj je doći do novih jedinjenja, a dalji posao je na biolozima koji dalje testiraju - kaže Zlatković.

Ovi mladi visokoobrazovani ljudi uspešni su u svom poslu i kažu da ne žele da idu u inostranstvo, već žele da svoje znanje na najbolji način iskoriste u Srbiji i inostranstvu ponude svoja naučna dostignuća.