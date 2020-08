Ko će biti u Vladinom timu za zaštitu srpskih svetinja?

Vlada Srbije će uz podršku Srpske pravoslavne crkve formirati Specijalni tim za zaštitu svetinja, odnosno srpske i hrišćanske duhovne baštine, na prostorima na kojima živi srpski narod, a generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković kaže da će u timu, pored predstavnika crkve, biti predstavnici struke, istoričari, istoričari umetnosti i svi koji mogu da doprinesu svojim radom.

Zadatak tima biće rad na zaštiti kulturne, istorijske i duhovne baštine, svega onoga što narod zove svetinjama, tamo gde su ugrožene fizički, pravno, po pitanju identiteta, originalnosti, nastanka i porekla, rekao je Selakovć za javni servis.

Selaković je rekao da će biti i prilike za angažovanje određenih ličnosti i stručnjaka po pozivu, jer, kako je naveo, nije svaka svetinja ista.

On je napomenuo da je to polje toliko široko i da država u prethodnim vremenima nije poklanjala nikakvu ili je poklanjala nedovoljnu pažnju ovim pitanjima. Na pitanje o izgradnji puta kod manastira Visoki Dečani, Selaković je naveo da je predsednik konkretno rekao da će to postaviti kao jednu od najbitnijih tema prilikom obnovljenih razgovora u Briselu.

-Naše je da alarmiramo javnost i govorimo o tome u međunarodnim, ne samo domaćim okvirima - rekao je Selaković. Podsetio je i da je predsednik Vučić, prilikom posete Vatikanu, papi poklonio monografiju o Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Novom Brdu, u trenutku kada se otvorilo pitanje identiteta te crkve.

-Mi smo izašli sa unapred pripremljenom ozbiljnom naučnom ekspertizom - naveo je Selaković. Ističe da će se raditi takve stvari i da bi trebalo alarmirati stručnu i političku javnost tamo gde su spomenici srpske kuluturne baštine ugroženi.

-Ako šef države jednu temu postavi tako visoko i da joj tako visok značaj, onda je to imperativ za rad svih državnih organa - rekao je generalni sekretar predsednika.