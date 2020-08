Formiran tim za proveru računa svih političara - POČINJE ČEŠLJANJE IMOVINE

Prema Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (usvojen u februaru, a stupio na snagu 11. marta), za "lov" na nelegalnu imovinu biće zadužen poseban sektor Poreske uprave, koji je, kako nam je rečeno u ovoj instituciji, već formiran:

- Poreska uprava je spremna da sa početkom primene zakona pokrene postupke iz svojih nadležnosti u skladu sa Zakonom o utvrđivanju porekla imovine.

U ovu posebnu jedinicu Poreske uprave, po Zakonu, svoje eksperte treba da delegiraju i MUP, NBS, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za sprečavanje korupcije, Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Oni za to imaju rok do polovine decembra, a početkom septembra trebalo bi da budu usvojeni i svi podzakonski akti koji će detaljnije regulisati primenu ovog zakona.

U Ministarstvu pravde kažu, za "Novosti", da očekuju da će svi nadležni organi, koji su uključeni u sprovođenje Zakona, biti u potpunosti spremni za njegovu potpunu i doslednu primenu, u skladu sa svim navedenim rokovima:

- To je posebno važno jer je Srbija čekala ovaj zakon više od dve decenije i ovo je prva Vlada koja je izašla sa konkretnim predlogom zakona, usvojenim u Narodnoj skupštini.

Da neće biti zaštićenih poručio je i predsednik Srbije, koji bi, kako je rekao, "voleo da bude ispitan među prvima":

KAZNA DO DVA MILIONA

Pravna lica koja ne dostave tražene podatke posebnoj jedinici Poreske uprave, mogu biti sankcionisana novčanom kaznom od 100.000 do dva miliona dinara. Fizičkim licima, koja ne čuvaju kao profesionalnu tajnu podatke do kojih su došli u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza, preti kazna od 50.000 do 150.000 dinara.