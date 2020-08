DETALJAN VODIČ ZA POČETAK ŠKOLE: Evo kada će deca smeti da skinu masku, kako će ići u toalet, kada će užinati...

Ova školska godina razlikovaće se od svih do sada - đaci neće imati druga iz školske klupe

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je osnovnim školama u Srbiji uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno vaspitanog rada u narednoj školskoj godini, a škole bi do ponedeljka trebalo da dostave svoj operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.

U Uputstvu Ministarstva do detalja je školama objašnjeno kako đaci, učitelji i nastavnici treba da se ponašaju pre i pri ulasku u školu, tokom boravka na časovima, šta se radi između časova, kako deca treba da se ponašaju prilikom odlaska u toalet, a kako kada užinaju, kao i ko im obezbeđuje hranu.

Takođe, u svakom trenutku broj dece u školi ne sme da prelazi 50 odsto. Inače, prvi školski dan biće posvećen predavanjima i diskusijama na temu prevencije od korona virusa.

Ova školska godina razlikovaće se od mnogih pa će učenici od 1. do 4. razreda ići u školu, ali će se ukoliko ima više od 15 đaka po odeljenju, deliti u dve grupe.

Učenici od 5. do 8. razreda imaće kombinovanu nastavu - u školi i onlajn, odnosno nastavu na daljinu. Časovi će se prikazivati na RTS 2 i RTS 3, prema unapred određenom rasporedu i satnici. Učenici 5. razreda pratiće nastavu na RTS 2 od 8 sati, i imaće dnevno 3 časa, dok će se nastava za učenike od 6. do 8. razreda imitovati na RTS 3, takođe, od 8 sati. Učenici 1. do 7. razreda imaće dnevno do 3 časa, a a osmaci - četiri.

Iako će učenici od 1. do 4. ići u školi, i za njih je spremljena onlajn nastava, i ona će se emitovati putem multimedijske internet platforme RTS planeta.

Kada je reč o nastavi u školi, svaka škola ima automoniju da sama utvrdi vreme početka časova i izvrši vremensku organizaciju časova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou. Ono što važi za sve škole jeste da broj učenika koji istovremeno boravi u školi ne sme da pređe 50 odsto od ukupnog broja.

Svako odeljenje mora da ima svoju učionicu, odnosno, tokom malog odmora nema promene učionica i kabineta, osim ako je to neophodno zbog specifičnosti predmeta i posebne opreme.

"Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 15, ono se deli u dve grupe. Grupe dolaze u dva definisana termina, na primer od 8 sati, i od 10.45. Učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno. Časovi traju po 30 minuta. Pauza između prve i druge grupe je 20 minuta, i ona služi za čišćenje i provetravanje učionica i svih drugih prostora", navodi se u Stručnom uputstvu.

Svi časovi se organizuju u školi, i napolju na otvorenom kada god je to moguće. Ako škola ima prostor i kadar, nastava se organizuje svakodnevno u školi. I u ovom uzrastu važe pravila na podelu na dve grupe ukoliko u odeljenju ima više od 15 đaka, i za njih važi trajanje časova od 30 minuta. Razlikuje se samo što u ovom uzrastu učenici jedne grupe imaju do 5 časova. Sve ostalo je isto kao i za niže razrede.

U školama gde ne postoji mogućnost da se za sve od 5. do 8. razreda održi nastava u školi, nastava će se odvijati po kombinovamom modelu.

"Učenici 5. i 6. razred u toku nedelje ići će u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a učenici 7. i 8. razreda utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju. Kada đaci ne idu u školu, imaju onlajn nastavu na daljinu putem Javnog servisa Srbije", objašnjava se u Stručnom uputstvu.

I u ovom kominovanom modelu učenici se dele na dve grupe, časovi im, takođe, traju po 30 minuta, i imaju do 5 časova. Škola može da organizuje rad i sa decom koja su na dužem kućnom ili bolničkom lečenju. Za učenike koji zbog zdravstvenih problema ili hroničnih bolesti ne mogu da pohađaju nastavu duže od 3 nedelje, nastava se organizuje kod kuće, odnosno u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se leči.

Neophodno je da roditelj o tome obavesti školu. Škola obezbeđuje obroke i užinu za učenike, pripremom hrane u svojim prostorijama, ili naručivanjem od odgovarajućeg dobavljača. Za servisiranje obroka se preporučuje učionica, kad god je to moguće.

"Ukoliko se za ishranu koristi školska trpezarija, potrebno je voditi računa o broju učenika koji istovremeno borave u njoj, rasporedu stolova i međusobnoj udaljenosti đaka. Razmena hrane i pribora među učenicima nije dozvolje", ističe se u Uputstvu i dodaje da škola može da preporuči roditeljima da njihova deca doručkuju, odnosno ručaju pre dolaska u školu, ili da ponesu užinu sa sobom.

Deca za stolovima treba da sede na udaljenosti od jednog metra, a poželjno je i dva, svakom pravcu. Pre jela deca treba da operu ruke, a površine na kojima će se služiti hrana, obrisati alkoholom. Korišćenje toaleta treba da bude organizovano tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima. Ostali čekaju ispred toaleta u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

- Učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije.

- Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu.

- Nastavno i nenastavno školsko osoblje da provere telesnu temperaturu pred polazak u školu

- Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara

- Svako dete u učionici treba da ima četiri kvadratna metra, i da sedi samo u klupi

- Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje), što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i slično)

- Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće. Savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red prema instrukciji nastavnika tako da se obezbedi četiri kvadratna metra po učeniku.

- Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza

- Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske

- Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe. Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora. Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.

- Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

- Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

- Ruke treba prati higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70 odsto alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle 3 do 4 izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

- Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70 Odsto alkohola.

Ukoliko se simptomi pojave van škole, potrebno je javiti se u Kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja, i ne odlaziti u školu, već samo obavestiti nadležnu osobu u školi.

Ako se simptomi jave u školi, a radi se o učeniku, njemu se odmah stavlja maska, smešta se u praznu učionicu za izolaciju, i obaveštavaju se roditelji i nadležni institut, to jest zavod za javno zdravlje. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koja mora da koristi masku i rukavice.

Ako se simptomi pojave kod osoblja, ona se odmah javlja u kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja, a nadležna osoba iz škole o tome obaveštava nadležni institut odnosno zavod za javno zdravlje.