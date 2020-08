Jeftinije i brže do stana: Nove olakšice za kupovinu nekretnina u Srbiji

Nove mere Narodne banke Srbije koje treba da olakšaju kupovinu prvog stana, ali i da pomognu građevinsku industriju, povoljne su za sve aktere u tom poslu – kupce, prodavce, investitore, izvođače...

To je za Sputnjik izjavio potpredsednik Građevinske inženjerske komore Srbije Goran Rodić koji je mišljenja da će primenom novih mera i poslovne banke naći računicu za sebe.

Posle odluke da obavezno učešće za stambeni kredit spusti sa 20 na 10 odsto, NBS je na inicijativu Privredne komore Srbije i Grada Beograda, izašla sa dodatnim merama. Banke bi prema preporuci NBS kreditirale kupovinu stanova u novogradnji koji su završeni do 60 odsto, umesto 80 odsto, kakva je sada praksa.

Stepen završenosti stana neće uopšte biti bitan za stanove gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole, ili se stanovi rade kao mera podrške određenim kategorijama stanovništva, ili u slučaju da sama banka kod koje je uzet kredit finansira projekat izgradnje i ima kontrolu nad poslom.

Nove olakšice - računicu bi svako mogao da pronađe

Predviđen je i za pet godina produžetak otplate kredita što će značiti manju mesečnu ratu, ako to klijentu više odgovara.

Sagovornici Sputnjika podvlače da je sada na odluci poslovnih banaka da li će primeniti ove preporuke i da li će u tome videti svoj interes, ali smatraju da je reč o dobrom potezu NBS.

Po rečima viceguvernera NBS Željka Jovića, mogućnost kreditiranja 60 odsto završenog objekta dopuštena je investitorima koji, prema proceni banke, imaju određeni nivo kreditnog kvaliteta, da bi banka mogla da podnese takav način finansiranja.

Banka, pre svega, mora da proceni kvalitet tih potencijalnih investitora, i u slučaju odobravanja kredita ona dobija dodatne olakšice u smislu oslobađanja određenih kapitalih zahteva koje propisuje NBS.

„To je dobar potez za investitore koji će moći da ubrzaju gradnju, a naravno i za kupca stana koji će od investitora sigurno dobiti značajan popust u ceni kvadrata ako pre finansira. Ljudi koji tako budu dolazili do stanova dobiće jeftinije i brže stanove nego do sada“, objašnjava Rodić za Sputnjik.

Pomoć i investitoru

Po njegovom mišljenju, kada tako plasirate pare one se mnogo brže okreću, a to ubrzava i industriju i puni budžet.

„Kada na 60 odsto gotovog stana možete da platite, a tada su najveći troškovi za investitora, onda ste pomogli i sebi i njemu. On će vam dati popust na cenu stana, a vi ćete njemu da poboljšate likvidnost, samim tim se poboljšavaju mogućnosti i za izvođače radova. To je krug koji je dobar za sve, ako se korektno i pošteno odradi“, smatra potpredsednik Građevinske inženjerske komore Srbije.

Po njegovoj oceni, banke imaju interesa da odobravaju takve kredite jer će imati više para u plasmanu.

„Sve zavisi kolika je njihova zarada. Štednja posebno devizna je sve manja zbog niskih kamata, a banke koje imaju pare to su pare štediša i one gledaju da ih što pre oplode. A da bi ih oplodile moraju što pre da ih plasiraju, tako da će one biti zainteresovane da pare daju na sigurno, gde će imati povraćaj para, odnosno hipoteke koje će biti garancija da će stanove moći da prodaju“, mišljenja je Rodić.

Biće veće tražnje nekretnina

Zamenik predsednika Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije Nenad Đorđević napominje da će nova mera povećati tražnju za nekretninama, koja nije jenjavala ni tokom pandemije.

„Mera kao što je smanjenje završenosti objekta sa 80 na 60 posto će doprineti da znatno veći broj klijenata može da kupi nekretninu u novogradnji u fazi kada je ona manje završena, da na taj način i pomogne investitorima da lakše i brže završe objekat“.

Na pitanje kako će na preporuku NBS reagovati banke, Đorđević za Sputnjik kaže da će one posmatrati šta se dešava na tržištu i na osnovu toga će menjati svoju poslovnu politiku. Tržište nekretnina je stabilno i verujem da će pojedine banke za par meseci za pojedine grupe klijenata smanjiti učešće za kredit i omogućiti lakše kreditiranje kupovine prvog stana.

Sekretar Udruženja građevinske industrije u PKS, Ivana Vuletić napominje da takve vrste olakšica imaju i neke zemlje u okruženju kao jedan od podsticaja razvoja građevinske industrije. Ona kaže da u Srbiji izgradnja stambenih zgrada neprekidno raste i da je ovo način da se pomogne građanima koji kupuju stanove, da lakše sklapaju ugovore sa investitorima, da se lakše odlučuju, ali i da se razvija tržište nekretnina.

„Pretpostavljam da je, čim je izašla ova preporuka NBS, bilo nekih razgovora sa bankama. Zbog čega mi se čini da je to dobro - kada kupujete stan, iz ugla kupca, ako je banka spremna da kreditira nešto što je 60 odsto gotovo onda ostaje malo prostora za sumnju, a građani su inače nepoverljivi”, objašnjava Vuletićeva za Sputnjik.

Stambeni krediti ne padaju, uprkos pandemiji

Banke su, kako kaže, vrlo pažljive i obazrive kada se radi o kreditiranju i to je onda garancija da će nešto što je završeno samo malo više od polovine biti izgrađeno i da će se kupac useliti u stan.

Ona napominje da iz godine u godinu broj izdatih građevinskih dozvola konstantno raste, da tu nema kolebanja i da ni pandemija nije poremetila taj trend.

Za prvih šest meseci ove godine ukupan broj izdatih dozvola smanjen je tek za 3,5 odsto, a samo u junu je izdata je 1 831 građevinska dozvola, što je 2,3 odsto manje nego u junu prethodne godine. Od dozvola izdatih u junu 77,4 odsto odnosilo se na zgrade, od kojih su 69,8 odsto stambene, kaže Vuletićeva.

Prema dozvolama izdatim u junu prijavljena je izgradnja 2756 stanova, od kojih će 9,2 odsto činiti zgrade s jednim stanom, s prosečnom površinom od 153 metra kvadrata, a 89,6 odstostanova biće građeno u zgradama s više stanova, i njihova prosečna površina iznosiće 61,2metra kvadratna.

Prema podacima Udruženja banaka Srbijenema pada aktivnosti kada je reč o stambenim kreditima. Registrovano je oko 120.000 stambenih kredita, a a njihova prosečna vrednost je oko 30.000 evra.