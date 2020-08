DRUGA ŠKOLA, DRUGAČIJE PRAVILO NASTAVE Negde će klupe biti iznete i napolje, a evo kada će roditelji znati sve detalje

Odlazak u školu definitivno je pobedio onlajn nastavu. Polovina školskih ustanova završila je posao i prema prvim procenama, samo oko pet odsto roditelja, odnosno đaka, opredelilo se za nastavu na daljinu.

Do početka školske godine u uslovima koji su potpuno drugačiji od svega na šta smo navikli ostalo je skoro dve nedelje.

Ministarstvo prosvete pripremilo je nekoliko modela nastave, detaljna uputstva u kojima je predložen i raspored časova, snimili su za svaki slučaj gotovo celu onlajn nastavu.

Škole je trebalo da anketiraju roditelje i u skladu sa odgovorima pripreme nastavu, ali i prostor u kome će se nastava odvijati.

Šarčević: Sve spremno od sledeće nedelje

- Do sada nismo dobili nijedan zvaničan zahtev bilo koje škole u Srbiji za dodatnim razjašnjenjima predloženog uputstva za predstojeću nastavnu godinu. Dakle, svi znaju šta treba da rade i sve je jasno. Dobar deo škola je već sve završio, ima onih koje još nisu precizirale. Nećemo nikoga grditi, jer svaka škola je specifična i negde ima više posla. Bitno je da su se roditelji izjasnili ko želi da deca ostanu kod kuće ili će to učiniti u narednih dan-dva. Školske ustanove bi trebalo s prvim danima naredne nedelje da imaju sve spremno od sredstava za higijenu do rasporeda časova – kaže za „Blic“ ministar prosvete Mladen Šarčević.

Organizacija nastave

Deca od prvog do četvrtog razreda imaju nastavu u školi i ona je uvek prepodnevna smena.

Od petog do osmog i srednjoškolci imaju u zavisnosti od prostornih kapaciteta škole kombinovanu nastavu.

Onog dana kada su u školi đaci će imati uobičajen broj časova, osim što će čas trajati 30 minuta zbog smenjivanja grupa, odnosno deljenja većih odeljenja.

One škole koje u skladu sa brojem đaka i prostorom mogu u skladu sa merama da organizuju nastavu, ići će u učionice svaki dan.

Roditelji mogu da promene odluku

Ministar dodaje da će na osnovu izjašnjavanja roditelja škola izabrati model organizacije obrazovno-vaspitnog rada.

Kako kaže, treba težiti ka tome da se izabrani model koristi u kontinuitetu da bi se obezbedila potrebna rutina.

- Međutim, kada postoje opravdani razlozi, roditelji mogu promeniti svoju odluku o pohađanju nastave njihovog deteta. S druge strane, škola se može naći u situaciji da promeni izabrani model, što će biti uslovljeno promenama koje su povezane sa odlukama kriznog štaba i promenama epidemiološke situacije na školskom, lokalnom ili regionalnom nivou. Međutim, sve smo uredili tako da i ukoliko epidemija eventualno negde bukne, ne zatvaramo škole gde nema žarišta – poručuje ministar.

Usaglašavanja planova su svakodnevna i odvijaju se na relaciji ministarstvo – školske uprave - aktivi direktora.

- Do petka treba da je sve usklađeno. Na dnevnom nivou proveravamo da li ima škola koje ne mogu da nabave sredstva za higijenu. Većina je sa lokalnim samoupravama obezbedila dovoljno, a ukoliko neka lokalna samouprava nije u mogućnosti, ministarstvo će u dogovoru sa Vladom rešiti problem. Roditelji mogu da budu relaksirani, boravak u školi biće potpuno bezbedan za decu – ističe Šarčević.

Kakvo je stanje na terenu

Subotica: Skoro svi za povratak u školu

U Subotici u OŠ “Kizur Ištvan” završeno je anketiranje roditelja i 98 odsto se izjasnilo da želi da im dete pohađa nastavu u školi.

- Naša škola će organizovati nastavu u četiri smene. Od 1. do 4. razreda će deca ići u dve smene pre podne i od 5. do 8. razreda će ići u dve smene po podne. Prepodnevna smena će imati maksimalno po četiri časa, a popodnevna maksimalno po pet časova. Za odlazak na pauzu smo predvideli da ide jedna grupa, najviše nekoliko grupa, da ne bi bilo gužve na odmorima, a zvono će biti klizno, tačnije, svaki nastavnik će imati svoj raspored zvonjenja – kaže direktor Dejan Anđelković.

I u OŠ “Matko Vuković” je završeno anketiranje i 95 odsto roditelja želi da im dete pohađa nastavu u školi.

- Mi smo se odlučili za kombinovani model nastave koji podrazumeva deo nastave onlajn, a deo u školi zbog prostora. Imamo tri školske zgrade, u dve škole će deca pohađati nastavu u dve smene, a u jednoj u tri smene – kaže Mirjana Stevanović, direktorka OŠ.

Ona dodaje da deca ne smeju biti prepuštena sebi.

- Pokušali smo bez škole i ne ide. Lakše je kada smo zajedno, a deca ne treba da se plaše i ne treba da posmatraju vršnjake kao kliconoše. Nas ne može da zameni televizor – poručuje Mirjana Stevanović.

Beograd: Prednost najmlađima

Jedna od poznatijih beogradskih škola „Drinka Pavlović“, kako za „Blic“ kaže njen direkor Jole Bulatović, u utorak će imati nastavničko veće, a nakon toga će roditelji biti precizno obavešteni o svemu.

- Učenici će najpre biti podeljeni po razredima, te najmlađi imaju prednost za dolazak u školu, dok će oni stariji praktikovati kombinovanu nastavu. Prepodne će dolaziti mlađi razredi i njihova nastava će trajati do 12.30. Celodnevna nastava se ne ukida, već se redukuje njeno vreme. Popodne će stariji biti podeljeni u dve grupe, prva grupa od 13 do 15. sati, a druga od 16 i najkasnije do 19.00, 20.00 sati. Takođe, primenjivaće se kombinovana nastava za starije razrede, te će se smenjivati na nedeljnom nivou. Jedne nedelje nastava na daljinu za jednu grupu, a naredne nedelje će dolaziti u školu – objašnjava Bulatović.

Sve je spremno za početak i u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu.

U ovoj školi primenjuje se kombinovani metod nastave, a roditelji su dobili ankete kako bi se izjasnili da li žele da njihovo dete dolazi u školu ili pohađa nastavu na daljinu.

- Roditelj u svakom trenutku može da promeni način slušanja nastave, a učenici su u obavezi da kada je ocenjivanje, dođu u školu bez obzira za koji su se model opredelili. Već se oko 50 odsto njih opredelilo za onlajn nastavu, ali ankete će se sprovoditi na dve nedelje, te će ukoliko žele, moći da promene izabrani model – kaže za “Blic” direktor škole mr Milibor Saković.

Novi Sad: Kombinovano

Blic je juče razgovarao sa nekoliko direktora škola iz različitih gradova. Svi oni imaju spremljene škole za početak godine. Milan Spasojević, direktor Osnovne škole „Kosta Trifković“ iz Novog Sada, kaže da manje škole na teritoriji Novog Sada mogu da organizuju klasičnu, neposrednu nastavu za sve razrede. Veće škole poput njegove to ipak zbog nedostatka prostora, ne mogu. Zbog toga će viši razredi većinom pohađati kombinovanu nastavu.

- Neke od škola će imati par/nepar nastavu gde će niži razredi ići pre podne, a viši posle podne. U mojoj školi nemamo dovoljan broj učionica za to tako da će naši razredi do četvrtog biti podeljeni na pola i imati neposrednu nastavu. Svake nedelje menjaće smenu. Viši razredi će pogađati kombinovanu nastavu, prva grupa imaće tri dana nastavu u školi, a dva dana onlajn, a druga obrnuto. I onda se svake nedelje rotiraju. Imaćemo oko 700 učenika u smeni. U utorak, 1. septembra, prvu grupu koja dolazi u školu čine šesti i osmi razredi, a peti i sedmi imaće tog dana onlajn nastavu – kaže Spasojević.

Niš: Klupe i u dvorištu

Škole u Nišu sprovele su anketu da li su roditelji za to da deca pohađaju nastavu u školi ili onlajn, i prema prvim nezvaničnim podacima, većina roditelja je za nastavu u školi. Kako objašnjavaju direktori, sve je spremno za nastavu, maksimalan broj učenika je od 15 do 18.

Dušica Tričković, direktorka OŠ „Radoje Domanović“ u Nišu, kaže za „Blic“ da je anketiranje roditelja obavljeno i da je svega po dvoje ili troje roditelja za onlajn nastavu, i da su u pitanju opravdani razlozi.

- Većina roditelja je za školu i za nastavu, po dvoje ili troje u odeljenju je za onlajn nastavu i to su učenici koji imaju zdravstvenih problema, hronične bolesti poput bronhitisa, astme ili slabog imuniteta. Oni imaju bojazan što se tiče polaska u školu. Što se naših prostorija tiče, škola je stare gradnje sa velikim učionicama tako da neće biti problema oko organizacije nastave. Neka odeljenja nećemo ni razdvajati, imamo po 18 učenika. Ono što je novo, mi smo na pedagoškom kolegijumu dogovorili da maksimalno svu nastavu koliko god možemo realizujemomo napolju. Imamo lepo veliko dvorište, višak klupa postavićemo napolju, tako da ćemo časove držati i u prirodi - kaže Tričković.

Šarčević: Najlakše je bilo reći „idemo opet onlajn“

Ministar Mladen Šarčević kaže za „Blic“ da je najlakše bilo reći "pandemija je, idemo svi onlajn". Kako dodaje nije čuo nijedan konstruktivan predlog, nego tipa da se škola odloži na novembar.

- Škola treba da počne kada inače počinje ako za to ima uslova, kao što ih ima. Primera radi, predlog da škola počne u novembru u kome se sudaraju korona i sezonski grip. I šta do novembra sa decom? Umesto kritika, ministarstvo i škole rade svoj posao i sve teče kako treba. Nije prebačena odgovornost ni na koga, ni na direktore ni na roditelje. Svi smo zajedno u ovom poslu i da budemo opet bolji od drugih. Mi smo dali smernice, ali i školama autonomiju da izaberu model sa kojim mogu da što idealnije organizuju nastavu jer nisu sve škole iste. Da smo bilo šta naredili, onda bi opet ovi drugi kritičari rekli, evo ih diktatori. Roditelji su dobili mogućnost da izaberu. Na deset dana ćemo raditi sa školama presek kako se odvija nastava – poručuje ministar Šarčević.