Danas sunčano i toplo, a posle podne stiže naoblačenje - Evo kakvo nas vreme čeka naredne sedmice

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i dalje toplo.

Posle podne stiže naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa, zapada i jugozapada proširiće se uveče i tokom noći na ostale krajeve.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20 C, najviša dnevna od 29 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 20 C, najviša dnevna oko 31C.

Izgledi vremena u Srbiji do 30. avgusta: U ponedeljak promenljivo, a u utorak pretežno oblačno malo svežije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u utorak. Zatim pretežno sunčano i postepeno toplije. Krajem perioda novo naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.