To će biti najsavremeniji romanološki institut, i nigde u svetu i Evropi ne postoji nijedna sličan. Država je sve omogućila, i bez države ne bismo mogli ništa da ostvarimo, rekao je Jovan Damnjanović, predsednik Svetske organizacije Roma i dodao kako će se na ovaj način promovisati obrazovanje u romskoj zajednici koje će doprineti potpunoj integraciji u društvo.

Ljiljana Marković, specijalni savetnik ministra prosvete Republike Srbije, rekla je kako se u ovom ministarstvu radi godinama na projektu koji za cilj ima otvaranje Romanološkog instituta u Beogradu.

- Mi smo deo tima gospodina Damnjanovića i veoma smo ponosni na to. Zahvalni smo ministru, gospodinu Šarčeviću i predsedniku Republike Srbije, Vučiću na svesrdnoj podršci. Bez toga ovako krupan svetski korak ne bi bio moguć - rekla je ona.

Prema njenim rečima, ovo je prvi put u svetu da je oformljen naučni i obrazovni instut za romanološke studije.

Jovan Damnjanović, predsednik Svetske organizacije Roma rekao je kako je ovo presedan u svetu.

- Nigde u svetu, u Evropi ne postoji ovakav institut. Osetio sam šta fali romskoj zajednici - Obrazovanje. To je način na koji možemo da se integrišemo u društvo. Ako smo obrazovani, onda to sve ide svojim tokom - kaže Damnjanović.

Kako je on rekao, silom prilika je morao da napusti Hrvatsku devedesetih godina u kojoj je imao svoj lanac hotela i sada će, kako kaže, jedan od tih objekata postati Međunarodni romanološki institut.

- Ja ovo darivam mojoj državi i romskom narodu u celom svetu, da imamo romsku instituciju. To će biti najsavremeniji instittut. Država je sve to omogućila, bez države ne možemo ništa. Zahvlajujem se našem vrhunskom predsedniku države Vučiću, koji ima razumevanja za sve manjine, pa tako i za romsku - kaže on.

Damnjanović je dodao, da su Romi nakon hiljada godina, dobili ono što im je nedostajalo da se kvalitetno objazuju.

- Moći ćemo da doprinesemo svim porama društva, da damo doprinos interesima naše države i grada, ali i onome što je romski interes - naveo je Damnjanović.

Bajram Haliti, akademik i doktorant na Pravnom fakultetu, rekao je da će programi Romanološkog instituta u Begradu doprineti razvoju i očuvnaju romske kulture upravo zbog toga što će se romskom kulturim i kulturnim nasleđem baviti upravo Romi.

- Ono što mi planiramo i što smo postavili kao osnovne ciljeve, zadatak i platformu na kojima počiva ovaj insttitut jeste da ćemo se baviti metodološkim istraživanjima koja sa tu priznata u svim metodološkim pravcima - kaže on.

Haliti je dodao da je cilj postojanja ovakvog instituta da se sa naučnog pravca rasvetli ko su i odakle potiču Romi.

Drago Simić, konsultant za orgnaizaciju i tehničko-tehnološka pitanja inkluzije, ukazao je kako je Romanološki institut produkt dvostranog procesa saradnje većinske i manjinske zajendice Srbiji.

- Obuhvatanje Roma i izgradnja ovog instituta će se efikasno sprovesti zahvaljujući podršci koju pružaju država i akademska zajendica - kaže on.

Kako je on objasnio za što bolje funkcionisanje potrebno je obezbediti sveobhvatnu romsku biblioteku.

- Koliko sam ja upoznat mi imamo samo jednu romsku biblioteku u Srbiji. Ona se nalazi u Novom Sadu u jednom prigradakom naselju - kaže on i dodaje da je prilikom formiranja ta biblioteka imala 4.000 knjiga.

Objasnio je da će za potrebe jendog instututa biti potrebno organizovati daleko sadržajniju biblioteku sa elektronskim pristupom.