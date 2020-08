TEMPERATURNA KLACKALICA - OD 15 DO 37 STEPENI! Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca!

Leto polako ulazi u završnu fazu, a tropskih vrućina na koje smo navikli jedva da je bilo. Tako će i ostati, i do kraja meseca će se smenjivati sunčani intervali sa temperaturama i do 35 stepeni i pljuskovi sa grmljavinom.

Prema prognozama profesora geografije Marka Čubrila, čije najave na društvenim mrežama prate ljudi sa prostora cele eks-Ju, već se danas, nakon toplog i sunčanog dana, očekuje postepena destabilizacija atmosfere uz skretanje vetra na severozapadni.

- U večernjim časovioma preko regiona će se premeštati oslabljen hladan front, ponegde donoseći lokalne pljuskove, pojačan severozapadni vetar i osveženje, posebno na severozapadu regiona - ističe Čubrilo.

Ipak, bez obzira na nadolazak oblačnosti, meteorolog Đorđe Đurić tvrdi da će noć pred nama biti tropski topla, što znači da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20. podeoka.

- Dok će kod nas nebo biti vedro i bez oblaka, oblačni sistemi sa padavinama premeštaće se severnije. Ove padavine posledice su premeštanja hladnog fronta, u sklopu snažnog ciklona, koji je stigao do severa Skandinavije, a koji je prethodnih dana do Britanskih ostrva i Irske stigao kao bivši uragan i doneo velike nevolje Irskoj i jugozapadu Engelske, ali i Velsu i Škotskoj. Vetrovi su bili preko 110 km/h, obilne kiše donele su poplave, a talasi su plavili obalna područja - objašnjava Đurić.

U toku većeri i noći u severnim i zapadnim predelima Srbije, ali i u Beogradu, biće lokalnih pljuskova sa gemljavinom.

Kišovito i početkom naredne nedelje

Sutra će oblačna zona koja donosi pljuskove i grmljavinu od jutra da se premešta od severnih preko centralnih delova Srbije, te će ujutru i pre podne pljuskova sa grmljavinom biti u severnoj polovini, a posle podne u južnoj polovini Srbije. Temperatura će, kako kaže Đurić, biti dva do tri stepena niža nego tokom vikenda, ali će biti veoma sparno.

- Već u toku večeri i noći sa zapada regiona će do severozapadnih i zapadnih predela Srbije, a u utorak i do ostalih predela Srbije stići će znatno jača oblačna zona sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde bi palo i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru. Biće još svežije i maksimalna temperatura biće u svim predelima ispod 30, ali će iznad 25 stepeni - kaže on.

Čubrilo objašnjava da će se u utorak "najverovantije preko regiona sa jugozapada premestiti još jedna padavinska zona jer modeli simuliraju formiranje vrlo slabog visinskog ciklona".

- Kako je signal za taj ciklon izuzetno slab još ćemo do ponedeljka videti kako će se ta padavinska zona ponašati, ali se svakako očekuje dalje osveženje, te bi nad većim delom regiona, posebno tamo gde bude oblačno, maksimum bio samo do 22 stepena - objašnjava on.

Od srede ponovo leto

Ipak, krajem utorka očekuje se razvedravanje, što će biti uvod u stabilizaciju vremenskih prilika, pa se od srede očekuje pravo letnje vreme - sunčano, ali ipak bez većih vrućina. Maksimalna temperatura biće oko 32 stepena.

Već tokom druge polovine nedelje do nas bi mogao da stigne i tropski talas, koji bi u subotu doneo temperaturu višu od - 35 stepeni!

- U drugoj polovini sedmice ima uslova da Britanska ostrva pogodi još jedan veoma snažan ciklon sa olujnim vetrovima i kišama. Ovaj ciklon uticao bi na vreme u Srbiji u vidu snažnih južnih strujanja, pa ako se takva situacija ostvari, sledećeg vikenda bi nam sa severa Afrike stigla vrela vazdušna masa, uz temperature u subotu ponegde i više od 35 stepeni. Ipak, takva situacija bila bi kratkotrajna, jer bi vrlo brzo, i to već u nedelju ili ponedeljak, došlo do osveženja i do pada temperature, a početak septembra doneo bi nam prijatno vreme, uz prijatne letnje temperature od 25 do 27 stepeni i uz svežije noći - zaključuje Đurić.

Ovo potvrđuje i Marko Čubrilo.

- Oko petka sledeće nedelje se simulira prodor veće količine vlažnog i svežeg vazduha preko Velike Britanije ka središnjoj Evropi i većem delu Mediterana. To bi uslovilo nekoliko sekundarnih ciklogeneza nad ovom akvatorijom, od čega bi jedna bila i nad Jadranom. Ispred tog sekundarnog ciklona bi na kratko moglo doći do povlačenja vrlo toplog vazduha iz severne Afrike uz maksimume i do +37 stepeni Celzijusa, da bi zatim oko 30.8. usledilo jače pogoršanje i jako zahlađenje te bi već 31.8. maksimumi ponegde teško prelazili +15 stepeni Celzijusa - rekao je Čubrilo.