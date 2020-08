​Kolektiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš uputio je otvoreno pismo kolegi lekaru Miodragu Brankoviću koji je u opozicionim novinama izneo tvrdnje o navodno lošim uslovima za rad i nedostatku medicinske opreme i lekova u toj ustanovi.

Njihovo pismo prenosimo u celosti:

Kolektiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš zahvaljuje ovim putem kolegi Brankoviću koji je u svom „otvorenom pismu opozicionim dnevnim novinama“ naveo niz neistina i laži, i time nam dao priliku da istaknemo rezultate rada naše ustanove, na koje smo ponosni.

U periodu od 10.03. do 31.07. 2020.godine Zavod za HMP Niš je obavio ukupno 5861 prevoza pacijenata u vezi sa korona virusom. Taj podatak već dovoljno pokazuje kako i koliko radi naša ustanova, u vreme borbe čitave zemlje sa virusom korona.

Kako smo to postigli, kada nam se, prema neistinitim tvrdnjama dotičnog kolege vozila raspadaju, a nedostaju nam lekari?

Velikim trudom i radom, dobrom organizacijom i posvešćenošu, podrškom nadležnih državnih organa. Broj lekara u ZHMP Niš je u skladu sa svim važećim normativima, ukupno 59 lekara danas radi u našoj ustanovi. U slučaju vandrednih situacija formiraju se i dodatne vanredne ekipe, primera radi u vanrednoj situaciji kod Međurova imali smo 5 ekipa na licu mesta i u pripravnosti 8 ekipa.

Takođe, naš kolektiv ima 30 sanitetskih vozila, najsavremenije opremljenih, i 6 putiničkih vozila, koji se kao i u svakoj drugoj zdravstvenoj ustanovi ovog tipa zanavljaju redovno,shodno potrebama i mogućnostima. Naša vozila se redovno servisiraju i održavaju u ovlašćenom servisu, kao i svi medicinski aparati, i svi su u ispravnom stanju.

Takođe, izuzetno je važno istaći, istine radi, da su zdravstveni radnici ZHMP Niš imali dovoljno zaštitne opreme za spečavanje infekcije korona virusom, a to najbolje potvrđuje podatak da su svi zaposleni radnici u prethodnom periodu testirani na COVID-19 i svi su bili negativni.

Da sve to nije slučaj, naši rezultati ne bi bili ovakvi kakvi jesu. Jer, vreme dolaska naše ekipe po prvom stepenu hitnosti iznosi od 3 do 5 minuta, a i to valjda dovoljno govori..

To što nekima ne odgovara što smo uveli red, promenili organizaciju rada i ukinuli ostavljanje naloga transportnim vozačima, koje je, primera radi dotični kolega Branković uveliko ostavljao tokom svog rada, pa je za celih 12 sati rada neretko imao i po manje od 5 pregleda građana, već je druga stvar, koja nema veze sa uslovima rada i rezultatima rada ZHMP Niš.

Ali je sada više nego očigledno da usled neskrivenih političkih ambicija pojedini nisu u stanju da se čak ni u vreme globalne pandemije korona virusa posvete svom poslu, već šire paniku i mešetare.

Pa čak i onda kad politička opcija, na čijoj je listi lekar Branković katastrofalno izgubi na izborima, ili kad se lekar Branković predstavlja kao vrli sindikalni lideri „čuvenog“ sindikata koji osim dotičnog lekara ima samo još jednog člana- njegovu suprugu, umesto da se konačno posvete poslu, lečenju građana, oni nađu za shodno da pljuju po sopstvenoj ustanovi u kojoj primaju platu godinama, za svoj (ne)rad.

Kolektiv ZHMP Niš nije mesto za politikanstvo, za mešetarenje i iskazivanje političkih frustracija. Mi smo zdravstvena ustanova koja zbrinjava blizu 300.000 građana Niša i okoline, i nemamo vremena za takav vid političke borbe.

Možda bismo i mi pisali političke manifeste, otvorena i zatvorena pisma, objave po društvenim mrežama, ali upravo ovog trenutka, nekome od naših sugrađana možda je potrebna hitna medicinska pomoć i nega, a mi moramo da stignemo do njega za 3 minuta. Jer je to pitanje života.