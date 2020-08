Kozarev: Gradnja na KiM važna za budućnost srpskog naroda

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev, koji je svoju posetu severu Kosova završio obilaskom radova na izgradnji Zdravstveno-turističkog kompleksa "Rajska banja" u Banjskoj kod Zvečana, rekao je da nesmanjenim tempom napreduju radovi na infrastrukturnim projektima koji su od suštinskog značaja za budućnost srpskog naroda na ovim prostorima.

Kozarev je istakao da je, uprkos epidemijskim nepovoljnim okolnostima koje su izazvale mnoge probleme u čitavom svetu, politika prema KiM ostala ista i da se država Srbija pridržava datih reči i obećanja, prenosi Kosovo onlajn.

-Stacionar u Banjskoj, nakon prelepe banje koja spram situacije sa virusnim okolnostima, počinje da radi u odgovarajućem kapacitetu, gradi se i vidimo da radovi napreduju na objektu koji će imati funkciju dodatnog smeštaja i zdravstvene komponente kompleksa ,Rajska banja'. Sa već postojećim kapacitetima koji su izgrađeni, nastavljamo sa dodatnim smeštajnim kapacitetima i do kraja ove godine bi to trebalo da bude pod krovom, a već od proleća sledeće godine i u funkciji da primi nove goste, kako one koji dolaze zbog zdravstvenog turizma, tako i one koji ovde žele da uživaju - rekao je Kozarev.

On je dodao da je tokom dana obišao i mnoge druge značajne infrastrukturne projekte koji se rade na severu Kosova, a za koje je sredstva izdvojila Vlada Republike Srbije.

-Sve ukupno izgleda kao jedna velika košnica i to je u skladu sa obećanjem predsednika Aleksandra Vučića, direktora Marka Đurića da nisu samo reči ono što nas vezuje za prostor našeg svetog Kosova, nego dela i vrlo konkretni rezultati. Ne bi bilo ni ovoga što vidimo i vidu već završenog dela banje u Banjskoj, ni ovako lepo obnovljenog manastira, novih konaka i dve pivare koje nisu postojale pre pet godine, da nije bilo velike pomoći i podrške lokalne zajednice, predstavnike Srpske liste i lokalne samouprave, ali i ogromnog truda državnog vrha Srbije. Tada smo ovde imali nebrušeni kamen, a već danas je to pravi dijamant u izgledu - poručio je Kozarev.

On je naglasio da je zajednički zaključak da, uprkos nenadanim problemima i krizama, ima kapaciteta, sredstava, da su davanja koja se tiču običnog življa na Kosovu netaknuta, da je zaposlen dodatni broj lekara u zdravstvu i da se redovno isplaćuju plate i penzije koje se nisu smanjivale.

To je, kako je rekao, jedna velika životna energija za srpski narod koji živi na KiM.

-Ogroman broj različitih projekata, od individualnih, podsticajnih privatnim pojedinačnim domaćinstvima, bilo da je poljoprivredna proizvodnja, male industrije koje smo u velikom broju i solidnim finansijskim iznosima podržale već do sada, ali i ovako kapitalni projekti će značiti generacija koje dolaze i zato možemo da budemo ponosni i sa velikim optimizmom gledamo u budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji - zaključio je Kozarev.

Izvođač radova Radoš Petrović je rekao da je uprkos problemima sa koronavirusom, ali i podžemnim vodama, gradnja tekla po planu i da se nada da će predviđeni rok izgradnje biti ispoštovan.

On je posebno istakao izuzetno dobru saradnju, kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa Kancelarijom za KiM koji ih, kako je rekao, prate i pružaju im podršku u svakom smislu.