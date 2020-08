Pripadnici Vojske Srbije ispraćeni u misiju UN u Libanu! ŠALJEMO NAJBOLJE, ŽELIMO DA SE SVEST O KVALITETU SRPSKE VOJSKE PROŠIRI GDE GOD DA SMO

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas ispraćaju kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnu operaciju UNIFIL u Libanu, sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu.

Kontingent od 142 pripadnika Vojske Srbije narednih šest meseci biće angažovan u toj misiji Ujedinjenih nacija na očuvanju mira.

Prema rečima ministra Vulina, svi vojnici Vojske Srbije koji učestvuju u mirovnim operacijama prošli su veoma zahtevnu obuku i rigorozno su birani. - Šaljemo najbolje, zato što želimo da se svest o vrednosti i kvalitetu srpskog vojnika i srpske vojske proširi gde god da smo. Mi smo nekada morali da tražimo pomoć za održavanje mira, danas smo mi ti koji dajemo drugima mir i koji drugima obezbeđujemo stabilnost. Vojska Srbije je saveznik mira i svakoga ko želi mir. Svi pripadnici Vojske Srbije koji odlaze u mirovnu misiju u Liban su pripremljeni, obučeni, znaju šta ih čeka i o njima se posebno vodi računa - rekao je ministar Vulin i dodao da se prošla klasa vratila kasnije zbog koronavirusa, ali su „svi do jednog bili zdravi, niko nije bio inficiran i svi su došli onako kako im se radujemo - dobri, zdravi, baš onakvi kakvi su otišli“.

- Svako od ovih vojnika je u stanju da ispuni svaki zadatak, svaku svoju obavezu, pripremljeni su za to, a ono dobro ime i pohvale koje nam stalno stižu gde god su naši vojnici dolaze zato što su to dobro obučeni, pripremljeni vojnici, ali i zato što su to dobri ljudi koji razumeju tuđu muku, tuđu brigu, koji poštuju tuđu religiju, tuđu nacionalnost i kulturu. Zbog toga i gde god dođu svi ih poštuju, cene i žele da ih vide ponovo. Još jedna grupa naših pripadnika odlazi u Liban. Da nam se vrate brzo i da se svi vrate dobro i zdravo, baš kao što su i otišli. To je naređenje - poručio je ministar odbrane.

Komandir voda pešadijske čete kapetan Saša Anđelović iz Četvrte brigade kopnene vojske prošao je „tešku i napornu selektivnu obuku“ i kaže da su u okviru toga morali i da poštuju mere zaštite zbog epidemije virusa Kovid-19.

- Za odlazak u ovu misiju sam motivisan i želim da upotpunim svoje iskustvo i da predstavljam Vojsku Srbije i državu Srbiju na častan i ponosan način - rekao je kapetan Anđelović.

Zastavnik Siniša Milenković iz Četvrte brigade kopnene vojske prvi put ide u multinacionalnu operaciju i tamo će obavljati poslove komandira streljačkog odeljenja. - Ovo bi bila kruna moje vojničke karijere, s obzirom na to da sam 29 godina u vojsci. Smatram da će pripadnici ovog odeljenja dostojno predstavljati Vojsku Srbije - naglasio je zastavnik Milenković i istakao da ima veliku podršku porodice i prijatelja. Današnjem ispraćaju prisustvovali su zamenik načelnika Generalštaba general-major Petar Cvetković, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić i komandant Četvrte brigade kopnene vojske pukovnik Novica Petrović.