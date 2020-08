VUČEVIĆ: Ukolinili smo ledolomce simbole pljačkaške privatizacije (FOTO)

Na plovnom delu Dunava kod Novog Sada postavljaju se modalne navigacione bove, a tamo su danas bili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović. Vučević je tom prilikom naglasio da je veoma zadovoljan što su sa Dunava uklonjeni ledolomci ''Čakor'' i ''Vučevo''.

- To su brodovi koji su propadali 10 godina, simboli pljačkaške privatizacije u Srbiji, kada je neodgovorna vlast dozvolila da propadne rečna flotila i kada smo ostali bez ledolomaca. Zahvaljujem se ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i svima koji su učestvovali u uklanjanju tih plovila. Veoma je važno što Ministarstvo vodi računa o plovnoj bezbednosti i što se postavlja najmodernija signalizacija na Dunavu. Juče smo imali razgovor sa jednom kineskom kompanijom o izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu, sutra dolazi druga kineska kompanija, vlada veliko interesovanje za taj projekat. Radimo ubrzano, početkom jeseni očekujemo oficijalne ponude velikih kompanija sa planovima za realizaciju tog značajnog poduhvata. Projekat je vrlo složen, administrativno, tehnički i finansijski, ali to je aktuelna tema i vode se konkretni razgovori. Raduje me veliki broj gradilišta u Srbiji i Novom Sadu, mašine možda remete svakodnevicu, ali kada završe, značajno poboljšaju uslove života. Dobro je što je i Luka Novi Sad sa novim vlasnicima krenula sa prvim investicijama, a kada se smiri epidemija, nadamo se velikom broju brodova, na novim pristanima. Dobro teče i izgradnja stanova za pripradnike snaga bezbednosti, imamo odličnu saradnju sa Vladom i Ministarstvom koju ćemo i nastaviti – naglasio je Miloš Vučević.

Mihajlović je ocenila je da zbog efikasnosti gradonačelnika i gradske uprave, svi zajednički projekti koji se realizuju u Novom Sadu, teku bez problema.

- Ulaganje u vodni saobraćaj Srbije 2012. godine bilo je 11 miliona evra, a danas ulažemo 400 miliona evra, sa koncesijama koje planiramo biće pola milijarde. To pokazuje kako se razvija saobraćajna infrastruktura zemlje. Nikada nije bilo toliko kilometara auto-puteva, rekonstruisanih pruga, a kamoli da se ulagalo u bezbednost plovidbe. Srbija je prva zemlja u Evropi koja je duž celog toka Dunava, na svojoj teritoriji, omogućila obeležvanje radi bezbednosti plovidbe.

Ove bove pomažu plovidbu u lošim vremenskim uslovima. Ulažemo i u rekonstrukciju i izgradnju luka, u brodske prevodnice, postavljaće se bove i duž Save, jer je vodni saobraćaj podjednako važan i Dunav je vodni auto-put – rekla je Zorana Mihajlović ocenivši da su veliki infrastrukturni projekti mogući zato što Srbija ima stabilan budžet, pa su investitori zainteresovani da ulažu. Ona je istakla da je Srbija jedna od retkih zemalja u ovom delu Evrope u kojoj ni jedno gradilište nije zaustavljeno.