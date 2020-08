KAKAV JE ČOVEK TAJ PUTIN! Divan gest predsednika Rusije - OVE REČI JE UPUTIO SRPSKOM PATRIJARHU!

View this post on Instagram

„Vaša Svetosti, čestitajući Vam 90. rođendan, uz želje za dobro zdravlje, upućujem Vam i želju da još dugo upravljate kormilom Srpske pravoslavne crkve, za dobro našeg naroda i crkve. Svetosavska Srpska pravoslavna crkva je stub opstanka Srba gde god živeli, a Vi, kao njen poglavar najbolje svedočite bogatstvo naše duše i uvek nas opominjete koliko je važno ko smo i kakvi treba da budemo. Na mogaja ljeta, Svjatjejši vladiko!" - predsednik Republike Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 90. rođendana Njegove Svetosti patrijarha srpskog Gospodina Irineja.