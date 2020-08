I danas VEOMA SUNČAO I TOPLO - temperatura do 36 stepeni! A EVO KAKVO VREME NAM DONOSI POČETAK SEPTEMBRA!

Oprez ukoliko izlazite iz kuće, zbog visokih temperatura.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 23 C, najviša dnevna od 33 do 36 C.

Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 23 C, najviša dnevna oko 35 C.

U ponedeljak pretežno sunčano, u većini krajeva i dalje veoma toplo sa temperaturom od 33 do 36C, osim na severu i zapadu gde će biti svežije.

Tokom noći ka utorku na severu i zapadu, u utorak i u ostalim krajevima naoblačenje i oveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim promenljivo oblačno, u pojedinim danima sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina i temperaturom u većini mesta oko prosecnih vrednosti.