ISTRAŽIVANJA O KORONA VIRUSU KOJA BUDE JEZU: Dokumentovani novi slučajevi ponovnog zaražavanja

U Hongkongu i SAD dokumentovani prvi slučajevi pacijenata koji su se nakon preležanog kovida 19 ponovo inficirali. Ova otkrića sugerišu da će ljudi možda morati da se vakcinišu svake godine, čak i oni koji su preležali ovaj virus

Posle naučnika u Hongkongu, i istraživači iz SAD naučno su potvrdili da je moguće ponovo se zaraziti koronavirusom tako što su zabeležili slučaj pacijenta koji je preležao virus, da bi se samo 48 dana kasnije ponovo zarazio!

Ova otkrića izazivaju veliku zabrinutost u stručnoj zajednici u svetu i kod nas jer, kako navode, ukoliko bi se potvrdilo da imunitet nestaje, to bi značilo da će ljudi možda morati da se vakcinišu svake godine, te da će čak i oni koji su preležali koronu i dalje morati da nose maske i poštuju mere fizičke distance.

Prvi slučaj

Prvo je Univerzitet u Hongkongu zabeležio slučaj muškarca (33) koji je u martu bolovao od kovida 19. Imao je groznicu, glavobolju i proveo je dve nedelje u bolnici. Nije očekivao da će samo 142 dana, odnosno četiri i po meseca kasnije, biti ponovo pozitivan. Ponovna infekcija je otkrivena 15. avgusta, kad je na aerodromu u Hongkongu prošao obavezno testiranje pri povratku iz Španije preko Velike Britanije. Nije imao nikakvih simptoma.

Iako stručnjaci iz Hongkonga navode da istraživanja pokazuju da je moguće da virus opstane u organizmu i tri meseca nakon ozdravljenja, oni su sekvenciranjem genoma utvrdili razlike u virusima, te dokazali dve odvojene infekcije, a ne recidiv.

- Naša otkrića sugerišu da SARS-CoV-2 može da se zadrži u populaciji poput gripa - naveli su Kok Iung Ijen, Kelvin Kaj Vang To i Ivan Fan-Ngaj Hung, profesori s Medicinskog fakulteta Univerziteta Hongkong u saopštenju, što, prema mnogim stručnjacima, znači da imunitet nestaje i da niko nije bezbedan.

Drugi slučaj

Istraživači iz Nevade u četvrtak su objavili dokaze o reinfekciji jednog 25-godišnjeg muškarca, što je prvi dokumentovani slučaj ponovne infekcije kovidom 19 u SAD. Pacijentu je prvi put dijagnostikovan koronavirus u aprilu, nakon što ga je bolelo grlo, imao kašalj, glavobolju, mučninu i dijareju. Bio je bolje oko 27. aprila i imao dva negativna testa. Ali samo mesec dana kasnije, 31. maja, dobio je temperaturu, glavobolju, vrtoglavicu, kašalj, mučninu i dijareju. Pet dana kasnije je hospitalizovan uz stalnu podršku kiseonikom, a test je pokazao da je pozitivan na koronu. Naučnici su ispitivali genetski materijal oba uzorka koronavirusa uzeta od tog čoveka.

- Genetski testovi pokazuju da je pacijent zaražen sa dve različite vrste SARS-CoV-2 virusa - saopštio je tim Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nevadi i Državne laboratorije za javno zdravlje Nevade.

Enigma imuniteta

Infektolog prof. dr Žarko Ranković kaže za Kurir da su istraživanja rađena u svetu pokazala da su mutacije koronavirusa moguće, pa se tako pričalo o italijanskom, vuhanskom i drugim sojevima, te da ponovno inficiranje potencijalno može biti posledica ovih malih mutacija ili pak toga što organizam jednostavno nije stvorio dovoljno antitela.

- Još uvek se ne zna koliko dugo traje imunitet posle bolesti. Neki stručnjaci su navodili do tri meseca, a drugi čak do godinu i po. Određeni stepen imuniteta sigurno postoji, ali je otvoreno pitanje koliko dugo. To verovatno zavisi od količine virusa koja je ušla organizam, od imunološkog odgovora pacijenta i od toga kakva je antitela stvorio - objašnjava Ranković i dodaje da je navođeno da i u Srbiji ima pacijenata koji su drugi put inficirani.

- To znači da se moraju čuvati i vakcinisati i oni koji su preležali koronu. Moramo svi biti maksimalno oprezni i ponašati se kao da je svaka osoba s kojom dolazimo u kontakt potencijalno infektivna, jer ne znamo kakav će biti naš imunološki odgovor na prisustvo virusa - zaključuje on.

Mutacije virusa prave problem

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za da je medicinska struka očekivala da će doći do mutacije virusa i da bi to mogao biti jedan od problema u suzbijanju koronavirusa:

- Kad jedan soj virusa naleti na jednu imunu populaciju, on menja karakteristike i postaje opet nezgodan i agresivan. To možemo zaključiti i na osnovu epidemije gripa, koji je svake godine u cirkulaciji i svake godine pomalo mutira. Bojim se da će koronavirus imati iste osobine. Međutim, kod pacijenta iz Hongkonga su faktori zaštite koje je razvio nakon prve infekcije verovatno uticali da ovog puta prođe s blažom slikom. Ne znamo koliko antitela štite, pa nema opuštanja. Da se vakcinišu, trebalo bi svi, čak i oni koji su preležali koronu ako su u rizičnim grupama - naveo je Petrović.

Ponovo zaraženih ima i u Srbiji

I dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike KCS, ranije je pričao da je i u Srbiji bilo slučajeva ponovnog zaražavanja.

- Da, imamo pojedinačne slučajeve s ponovnim zaražavanjem, ali podatak o ukupnom broju još nemamo. Posle određenog vremena se gubi imunitet, tako da dolazi do ponovnog zaražavanja - rekao je on.