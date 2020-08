VOZITE OPREZNO! Evo na kojim deonicama je došlo do izmena zbog radova na putu

Vozače danas očekuju dobri uslovi u saobraćaju, ali su zbog radova u toku izmene režima na brojnim deonicama, pa treba prilagoditi brzinu uslovima na putu i pratiti saobraćajnu signalizaciju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Najavljene su i privremene obustave saobraćaja zbog Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, od sutra do 4. septembra, i to u prvoj etapi od Republike Srpske do Zlatibora, zatim od Mionice do Požarevca, od Zrenjanina do Novog Sada i od Beograda do Bijeljine (BiH).

AMSS podseća vozače da sutra počinje školska godina i da pažljivom vožnjom treba đacima da omoguće bezbednost na putu do škole.

Na graničnim prelazima kamioni jutros čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu sat i po, na Kelebiji i na Batrovcima dva sata, a na ostalim prelazima nema zadržavanja, saopštio je AMSS.