TEMPERATURA DRASTIČNO PADA! Oprostite se od leta, PROGNOZA ZA NAREDNE DANE NIŠTA LEPO NE OBEĆAVA

U Srbiji će od sutra doći do osetnog zahlađenja, a prema prognozama meteorologa danas će biti poslednji pravi letnji dan.

Danas u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 33 do 37°C, a od sutra do petka osetno svežije u celoj zemlji sa temperaturama oko prosečnih vrednosti. U većini mesta temperature će se kretati od 23 do 28°C, a ponegde se očekuju i kiša, i pljuskovi s grmljavinom, kažu iz RHMZ-a.

U Beogradu se sutra očekuje kiša i pad temperature za oko sedam stepeni, dok se dan bez oblaka očekuje tek za vikend.

Kiša bi trebalo da zaobiđe Novi Sad, ali će se u gradu, u kome je današnja maksimalna dnevna temperatura 31 stepen, sutra ta brojka zavrteti oko 25 podeoka. Najhladnije će biti u sredu, kada će se temperetura kretati od 13 do 24 stepena. I u Nišu će biti suvo, sa temperature će biti slične kao i u Novom Sadu. Maksimalna dnevna temperatura, koja danas iznosi 31 stepen, trebalo bi da ostane ista i narednog ponedeljka.

Svežije vreme, ali bez padavina, očekuje se i u Negotinu i Kraljevu, dok će u Užicu biti znatno hladnije. Maskimalna dnevna temperatura u tom gradu iznosiće u sredu 18 stepeni, dok će u petak prva jutarnja biti svega devet.