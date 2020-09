View this post on Instagram

Dragi đaci, želim vam uspešnu školsku godinu, a pre svega da u novim i drugačijim uslovima lako savladavate novo gradivo, da dobijate sjajne ocene i da se lepo družite sa vršnjacima. Želim vam da budete zdravi i bezbedni i da zajedno sa roditeljima i nastavnicima proslavljate sve predstojeće uspehe. 😷