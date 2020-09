I SREĆA I TUGA U NIŠKOM PORODILIŠTU! Malena Tara kući je otišla bez mame, još se ne zna zašto je Dragana ISKRVARILA NA SMRT posle porođaja

Pomešana su nam osećanja, i srećni smo i tužni. Srećni jer novorođena ćerkica izlazi danas iz porodilišta, a velika je tuga jer nema Dragane sa nama već nedelju dana, rekao je Boris Savić, suprug Dragane Savić (34) koja je preminula usled iskrvarenja nakon porođaja u Kliničkom centru u Nišu u noći između 23. i 24.avgusta.

Posle osam dana, devojčica koja je rođena sa nešto više od dva kilograma i u međuvremenu je dobila ime Tara, kako je to želeča starija sestra, danas je izašla iz porodilišta.

Boris je po ćerkicu doša u pratnji starije ćerke jane, kao i najuže rodbine preminule supruge.

- Beba je super, sve je u redu, sada ima 2.110 grama. U čuvanju Tare će mi pomagati moja, kao i Dragina majka i njena sestra - rekao je Boris za "Blic".

Boris kaže da posle osam dana od Draganine smrti još ne znaju šta se desilo i sve okolnosti pod kojima je Dragana preminula.

- Otišla je zdrava i prava na porođaj, ništa joj nije smetalo, do zadnjeg minuta smo se dopisivali - priseća se Boris večeri tokom koje nije ni slutio da će ga ujturu sačekati najstrašnija vest i nastavlja:

- Pre nego smo pošli, rekla bi da joj nije bilo dobro, videlo bi se da je bilo nekog krvarenja, morala bi neke simptome da ima. Ne mogu samo da kažu - problem sa zgrušavanjem krvi. Zbog čega se to unutra desilo? Šta je uzrok? Od 14 do 19 časova imali su pet sati, da urade testove na trombozu pre porođaja, ako tog nalaza nije bilo u dokumentaciji. Ili do 22 časa kada mi je napisala „krv je na sve strane oko mene“. Ako je falio nalaz za trombozu iz nekog razloga, mogli su to da odrade u bolnici. To je opet njihov propust. Žena živa zdrava i prava otišla. Ako je samo taj jedan dokument falio, i to su mogli da provere. Morali su dodatne analize da odrade pre porođaja - smatra Boris kometnarišući i to što su lekari nakon smrti nejgove supruge rekli da je za nijih ceo ovaj slučaj "enigma".

Odbio da potpiše dokument

On kaže da su mu dali potvrdu u porodilištu da potpiše da je Dragana porođena u 34, 35 nedelji, što nije istina, zbog čega nije želeo da parafira takav dokument.

- To je sedmi, osmi mesec, i tu se stvarno stvaraju komplikacije prilikom porođaja. Dragani je termin bio 1. septembar, što je 38, 39. nedelja. Ja sam rekao da neću da potpišem da je porođaj bio u 34. nedelji kad to nije tačno. Mogu i doklumentaciju da donesem od doktorke koja joj je vodila trudnoću. Sve ima dokumentovano da je termin bio 1. septembar. Pošto sam bio uporan, promenili su potvrdu pa sam tek to potpisao - kaže Boris.

Još se čeka obdukcija

Prema njegovim rečima, sačekaće rezultate obdukcije nakon čega će sa advokatom odlučiti o daljim koracima.

Kako je „Blic“ pisao, direktor GAK dr Bojan Lukić rekao je nakon što je Dragana preminula da je nakon porođaja koji je protekao potpuno uredno „osim što je bio četiri do pet nedelja pre termina“, kod porodilje došlo do popuštanja njenog sistema za koagulaciju i ona je stradala od iskarvarenja uprkos svim preduzetim merama.

Dr Lukić je rekao da se čekaju nalazi sa obdukcije da bi komisija Kliničkog centra za proveru kvaliteta stručnog rada mnogla da da svoje mišljenje i da do tada se ne može reći ništa više.

On je rekao da je porodilja po svim nalazima bila zdrava i da ništa nije ulazivalo da od bilo čega boluje, a pogotovo od poremećaja koagulacije, te da je i za njega „enigma šta se dešavalo“.

Dragana se suprugu preko telefona žalila da je sva u krvi, ali porodica nije mogao da pretpostavi šta će uslediti, pogotovo jer je svo to vreme bila u bolnici. Nesrećna žena na kraju je praktično iskrvarila na srmt.