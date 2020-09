Đaci širom Evrope VRAĆAJU SE U KLUPE: Pravila variraju od zemlje do zemlje, ali jedno je isto svuda - STRAH NASTAVNIKA I RODITELJA

Francuski učenici vraćaju se u škole, dok škole širom Evrope otvaraju svoja vrata da pozdrave učenike koji se vraćaju gotovo šest meseci nakon što ih je pandemija korona virusa prisilila na zatvaranje i uprkos sve većoj stopi zaraze širom kontinenta.

Mnogi nastavnici i roditelji boje se da će ponovno otvaranje škola ubrzati širenje kovida-19, ali vlade insistiraju na tome da to treba nastaviti.

Francuski učenici vraćaju se u utorak, nakon dvomesečne letnje pauze koja je sledila nakon dve nedelje obvezne nastave uoči praznika.

Nastavnici i učenici uzrasta između 11 i 18 godina moraju da nose maske i u zatvorenom i na otvorenom. Učenici u Belgiji takođe se vraćaju u škole u utorak, a u Nemačkoj su se vratili prošlog meseca.

Maske su obavezne i u Grčkoj, gde se povratak učenika u škole očekuje sledećeg ponedeljka, sa najviše 25 učenika u razredu, prenosi "Jutarnji list".

U Engleskoj i Velsu - gde se deca vraćaju ove nedelje u škole nakon šest meseci - vlada je prvobitno rekla da maske u školi neće biti nužne, ali je promenila tu odluku prošle srede.

U Engleskoj i Velsu - gde se deca vraćaju ove nedelje u škole nakon šest meseci - vlada je prvobitno rekla da maske u školi neće biti nužne, ali je promenila tu odluku prošle srede.

U novim smernicama savjetuje se da osoblje i učenici uzrasta 11-18 godina nose maske u hodnicima i zajedničkim prostorima, u mestima sa lokalnim merama protiv virusa.

Zabrinutost u Španiji i Francuskoj

Španska vlada insistira na tome da deca iznad šest godina moraju sve vreme da nose maske i najmanje pet puta dnevno operu ruke.

Deca bi morala da održavaju razmak od 1,5 metra jedno od drugog, a regionalne vlasti zaposlile su dodatne nastavnike kako bi smanjile broj dece u odeljenjima.

Međutim, mnogi španski nastavnici i roditelji osećaju da mere nisu dovoljne, ili da su uvedene u prekratkom roku pred početak nastave da bi bile propisno sprovedene.

Mersedes Sardina, predstavnica nastavnika u Fuenlabradi, južnom madridskom predgrađu, sumnja da će regionalne vlasti moći da zaposle dodatne nastavnike kako su obećali.

Uporedila je to sa pokušajem pripreme venčanja u tri dana.

Back to school for students across Europe amid worries over Covid spike https://t.co/WCHHYg1Lat via @FRANCE24 — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) 01. септембар 2020.

U Francuskoj, profesorka Sofi Venetitaj, iz glavnog sindikata srednjoškolskih nastavnika, tvrdi: "Nedostaju nam jasna pravila o svemu što se događa izvan učionica. Na primer, u biblioteci, možemo li da damo učeniku da pozajmi knjigu koja je upravo vraćena?"

Zabrinuti roditelji rekli su da pre svega žele da izbegnu novi karantin.

- Period izolacije bio je paklen, nećemo ponovo to da prolazimo, ne dolazi u obzir - rekla je Florens, 42-godišnja majka troje dece koja živi u Nici.

Pojedine škole će se možda ponovno zatvoriti, ali o tome će se odlučivati od slučaja do slučaja, rekao je u ponedeljak francuski ministar obrazovanja.

Kako će izgledati nastava u Italiji?

Italijansko ministarstvo za visoko školstvo i istraživanje objavilo je uputstva za održavanje nastave na fakultetima u uslovima pandemije Covida19, pise dnevni list "Il Fato Kotidijano".

Na univerzitetima nastava ce biti direktna, studenti su obavezni da nose zaštitnu masku tokom celog predavanja, jedino će profesori moći da skinu masku, dužni su poštovati minimanal fizički razmak od jednog metra, a broj studenata koji mogu direktno prisustvovati predavanju je za polovinu manji u odnosu na predhodne godine.

Ministarstvo je takođe predvidelo mogućnost nastave na daljinu (onlajn), i predviđa se da će upravo ovaj način nastave na daljinu biti više organizovan za starije studente, prenosi Tanjug.

Studenti su obavezni da telesnu temperaturu mere kod kuće. Jedino još preostaje da se odluči postupak u slučaju da neko od profesora bude zaražen korona virusom.

Italijanski univerziteti uživaju autonomiju, neki su već doneli svoje mere za organizovanje nastave u bezbednim uslovima i ostaje da ih prilagode uslovima koje je propisala vlada.

Za razliku od nastave na univerzitetima gde je, za sada, sve jasno i bez problema, početak nove školske godine u osnovnim i srednjim školama je pravo polje rata stranaka, sindikata, profesora, vlade, roditelja.

Još od početka avgusta polemike, zamerke, kritike i zahtevi za smenu, izmenu ili brze reagovanje su glavna tema međustranačkih polemika i za sada, omiljena tema opozicionih partija u napadima na vladu.

Ministarka obrazovanja Lucana Azolina tvrdi da je sve spremno da nova školska godina u osnovnim i srednjim školama počne kako je i predviđeno 14. septembra.

Pojedine regije su već najavile da će nastava početi kasnije, a iz regije Alto Adidze na severu su odlučili da će nova školska godina početi 7. septembra.

Jutros se u veoma popularni program Radio RAI 3 "Na Prvoj strani", javila italijanksa profesorka koja živi i radi u Moskvi, a koja je rekla da za one koji žive izvan Italije sve polemike, optužbe i strahovi izgledaju preterano, čak groteskno.

- Ja gledam sa moga prozora, ruska deca idu mirno, kao i svih prethodnih godina na prvi dan nastave, po tradiciji nose bukete cveća za profesore i nastavnike i niko od svega toga ne pravi nikakv problem koji u Italiji, čini se, svaki dan raste sve više - rekla je slušateljka programa Radio RAI3.

Nastava u Albaniji od 14. septembra

Školska godina u Albaniji počeće 14. septembra, a albanski premijer Edi Rama poručio je odgovornima u obrazovnom sektoru da "noć pretvore u dan i u milimetar sprovodu sve preporuke" u vezi sa sprečavanjem širenja korona virusa.

Rama je na sastanku sa rukovodiocima regionalnih uprava i lokalnih kancelarija za obrazovanje, uputio jasan zahtev o strogom poštovanju priručnika Ministarstva obrazovanja Albanije za zaštitu zdravlja učenika, prenosi portal a1on.

- U skladu sa odlukom vlade nastava počinje 14. septembra kroz model jedna nedelja fizičko prisustvo, a jedna nedelja onlajn. U 1.097 škola nastava će se odvijati u jednu smenu, u 472 u dve, dok u 183 škole u tri smene. Čas će trajati 30 minuta, a u učionicama će biti po 20 đaka - naveo je Rama.

Svaka škola, rekao je on, imaće po jednog zdrastvenog radnika.

- Sve škole preduzimaju mere i aktivnosti za početak nove školske godine i poručujem vam da noć pretvorite u dan u cilju potpune zaštite zdravlja dece, ali i njihovih roditelja - poručio je albanski premijer.

On je rekao da je teškoća zbog pandemije najveći izazov koji treba da se prevaziđe ove školske godine i da je neophodna posvećenost svih, imajući u vidu značaj zdravlja svih i zbog činjenice da dece nisu imune na ovaj virus.

Od juče do 11. septembra u Albaniji u 600 škola će se odvijati dodatna nastava za više od 5.400 đaka od prvog do petog razreda koji nisu imali mogućnost da prate onlajn nastavu u periodu od marta do maja, kada su škole bile zatvorene zbog pandemije.

Uglavnom reč je o đacima romske etničke pripadnosti, kao i oni iz viših planinskih naseljenih mesta, navodi portal.

U SAD povratak u učionice odložen za 11 dana

Državne škole u Njujorku, najveći školski sistem u SAD, odložiće početak povratka u učionice za 11 dana za 21. septembar, izjavio je gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio.

On je rekao da je sporazum postignut sa obrazovnim sindikatima koji su tražili dodatne bezbednosne mere vezane za korona virus, preneo je Rojters.