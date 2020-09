Od danas SRBI MOGU U 18 ZEMALJA BEZ PCR-a I KARANTINA! Bugarska otvorila granice, za Egipat neophodan negativan test - EVO GDE JOŠ MOŽETE DA PUTUJETE!

Granice za srpske turiste, ali i poslovne ljude, u doba pandemije korona virusa se svakodnevno otvaraju ili zatvaraju, tako da ako planirate neko putovanje prvo se dobro raspitajte, zavisno od zemlje u koju putujete, da li vam je neophodan PCR test, da li će vas smestiti u karantin ili vas uopšte neće pustiti preko granice!

Podsetimo, od danas je za srpske turiste ponovo širom otvorena granica sa Bugarskom pošto tamošnje vlasti više ne traže negativan nalaz na PCR testu kao prethodnih meseci, pa ko još ima slobodne dane od odmora, može verovatno uz popuste tokom septembra malo da se izbrčka.Srbi bez ikakvih zadrški mogu da putuju u 18 zemalja širom sveta, mada se spisak nešto promenio u poslednjih desetak dana.

Tako smo zeleno svetlo dobili od Bugarske i Sudana, dok su svim putnicima u omiljena egipatska letovališta, poput Hurgade ili Šarm el Šeika, od 1. septembra potrebni negativni nalazi na PCR testovima.

"Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1. septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta", stoji na sajtu Ministarstva inostranih poslova Srbije.

* Albanija

* Belorusija

* BiH

* Brazil (državljani Srbije mogu da uđu u Brazil vazdušnim putem, na kraći period do 90 dana, uz neophodnu potvrdu o zdravstvenom osiguranju za sve vreme trajanja boravka. Zabranjeni su internacionalni letovi sa krajnjim odredištem u federalnim državama: Mato Groso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul i Tokantis).

* Bugarska

* Jamajka (pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: visitjamaica.com)

* Republika Kongo

* DR Kongo

* Maldivi (posetiocima će na aerodromu biti vršeno merenje temperature i opšti pregled; ukoliko se utvrde simptomi kovid 19, biće urađen PCR test)

* Meksiko

* Oman (prilikom sletanja se meri telesna temperatura putnika i eventualno se upućuju u karantin oni putnici sa simptomima bolesti)

* Palau (neophodno je prilikom ulaska popuniti formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu; zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini, uključujući Hong Kong i Makao ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću kovid 19)

* Pakistan (na aerodromu se kontroliše temperatura; za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu; u slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije)

* San Marino

* SAD (Ne mogu da uđu lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini, osim Hong Konga i Makaoa, Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu. Imajući u vidu da savezne države imaju pravo donošenja sopstvenih propisa, uglavnom su sve države relaksirale zabrane ulaska tj. obaveze karantina ili negativnog testa”.

* Sudan (državljani Srbije mogu da uđu ili tranzitiraju kroz Sudan bez testova. Putnici sa simptomima se upućuju u karantin).

* Turska (pri ulasku u zemlju postoji obavezni lekarski pregled i merenje temperature)

* Centralnoafrička republika